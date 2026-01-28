Uhićena Amerikanka koja je s četvero djece pobjegla od smaka svijeta u Hrvatsku: Zna se tko ju je odao

Amerikanka Elleshia Seymour (35) iz Utaha koja je bila uvjerena da se bliži smak svijeta i pobjegla je sa svoje četvero djece u Hrvatsku - sada je uhićena.

Podsjetimo, Elleshia je nestala tijekom produženog boravka s djecom za vrijeme proslave Dana zahvalnosti. Žena prema dogovoru sa skrbništvu nije imala pravo odvesti djecu van zemlje. Nakon što je majka objavila niz apokaliptičnih poruka na društvenim mrežama, obitelj je potvrdila da su djeca konačno pronađena u Hrvatskoj.

Djeca su pronađena, ali nije bilo poznato gdje je majka. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je u utorak mailom da je žena uhićena ranije ovog mjeseca i da je pritvorena zbog sumnje na kršenje dječjih prava. Djeca su u udomiteljskoj skrbi u Hrvatskoj dok njezin bivši suprug, Kendall Seymour, radi na tome da ih vrati kući. Rekao je za Associated Press da je trenutačno u Hrvatskoj i da posjećuje djecu dok riješava papire. On je otac troje najstarije djece, ali ima punomoć i za dijete koje nije njegovo.

Sanjala je pad zrakoplova

Elleshia Seymour prošle je godine na TikToku objavila videozapise sebe u kojima opisuje apokaliptične snove i poziva ljude da se pripreme. U jednom videu rekla je da je sanjala o napadu elektromagnetskim impulsima koji je uzrokovao pad zrakoplova, prestanak rada računala i gubitak pristupa hrani, vodi i grijanju ljudi.

"Gospodin pokušava reći ljudima da će biti hladna zima", rekla je. Elleshia Seymour i njezina djeca posljednji su put viđeni u SAD-u krajem studenog. Boravili su kod američke obitelji u Hrvatskoj koja, prema riječima njezina bivšeg supruga, očito isprva nije znala da se ona i njezina djeca traže.

Kendall je otkrio kako je jedno dijete reklo domaćinu da ugugla njegovo ime. Domaćini su je tada prijavili ili nagovorili da se sama prijavi što je dovelo do njezinog uhićenja 16. siječnja.

Pronašli su bilježnicu s detaljima

FBI je dobivao dojave da su Elleshia Seymour i djeca - u dobi od 11, 8, 7 i 3 godine - u Hrvatskoj nakon što su navodno krajem studenog napustili svoj dom u predgrađu Salt Lake Cityja, rekao je Kendall Seymour. Bivši dečko rekao je policiji da je Elleshia Seymour "nedavno razgovarala o vađenju putovnica i napuštanju zemlje, izražavajući zabrinutost zbog biblijskih događaja i kraju svijeta", stoji u sudskim dokumentima.

Policija je 2. prosinca otišla u Seymourinu kuću u West Jordanu nakon što su prijatelji i kolege izvijestili da je ne mogu kontaktirati. Policajci su pronašli otključan stan, bilježnicu u kojoj su bili navedeni planovi za uništavanje dokumenata, bacanje telefona i oduzimanje putovnica.

Policija je kasnije pronašla njezin automobil parkiran u međunarodnoj zračnoj luci Salt Lake City i pregledala snimku koja prikazuje obitelj kako ulazi u zračnu luku 29. studenog i ukrcava se na jednosmjerni let za Europu. Elleshia Seymour razvela se od oca svog najmlađeg djeteta 2024., a od Kendalla Seymoura 2021., prema sudskim dokumentima.

