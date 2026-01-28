Poprskao zastupnicu nepoznatom tekućinom, pojavila se snimka: 'Imala je kiselkasti miris'

Zastupnica Minnesote Ilhan Omar napadnuta je nepoznatom tvari u gradskoj vijećnici, kada ju je jedan od prisutnih špricom poprskao tekućinom, priopćila je policija Minneapolisa.

Omar nije bila ozlijeđena i nastavila je govoriti. Muškarac je odmah uhićen, a na mjestu događaja provodi se istraga, dodala je policija.

„Mislila sam da je to netko od njezinih pomoćnika koji joj ide dati poruku ili nešto slično“, rekla je Jacquelynn Goessling o muškarcu koji je napao Omara tekućinom, čiji je oštar miris zahvatio prednji dio prostorije, objavio je BBC.

Pojavila se i snimka na društvenim mrežama:

U izjavi na X-u, Omar je rekla: "Dobro sam. Preživjela sam, tako da me ovaj mali agitator neće zastrašiti u obavljanju mog posla. Ne dopuštam nasilnicima da pobijede."

Nakon incidenta, demokrat Omar rekla je prisutnima da "nastavit ćemo... mi smo jaki kao Minnesota".

Drugi sudionik, Alfred Flowers Jr., rekao je za BBC da "poštuje njezinu hrabrost i snagu da ipak ostane i završi mandat gradske vijećnice za ljude".

Odmah su ga uhitili

Video s mjesta događaja prikazuje tim kako viče "napravi rupu" dok su izvlačili muškarca iz sobe.

Dok su ga gurali iz sobe, rekao je da ihOmar "huška jedne protiv drugih". Nije bilo odmah jasno na koga je mislio.

Tekućina koju je poprskao po Omar imala je kiseli miris sličan kemijskom proizvodu, prema riječima novinara BBC-a u prostoriji.

U objavi na društvenim mrežama, gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey rekao je: "Nasilje i zastrašivanje nemaju mjesta u Minneapolisu. Možemo se ne slagati bez da ljude izložimo riziku... Ovakvo ponašanje neće se tolerirati u našem gradu."

Godine 2019. Omar je postala prva somalijsko-američka žena, prva Amerikanka afroameričkog porijekla i jedna od prve dvije muslimanske Amerikanke koje su služile u američkom Kongresu.

Događaj je bio jedan od redovnih gradskih skupova koje je organizirala Omar, a oko 100 ljudi prisustvovalo je skupu na sjevernom Minneapolisu, očekujući da će čuti informacije o prisutnosti saveznih imigracijskih službenika u svom gradu i postavljati pitanja nakon drugr smrtonosnog pucnjave američkog državljanina od strane imigracijskih službenika ovog mjeseca.

Omar je pozvala na "ukidanje" Službe za imigraciju i carine (ICE) i rekao da bi tajnica Ministarstva domovine Kristi Noem trebala "podnijeti ostavku ili se suočiti s opozivom". Nakon tih komentara muškarac je napao.

Dužnosnici su je molili da ukine gradsku vijećnicu, ali ona je rekla: "Nastavit ćemo razgovarati. Dajte mi samo deset minuta. Molim vas, nemojte im dopustiti da imaju predstavu. Molim vas, nemojte im dopustiti da imaju predstavu."

