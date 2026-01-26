Amerikanka nestala s četvero djece, sada su pronašli mališane: 'U Hrvatskoj su u sirotištu'

Tridesetpetogodišnja Elleshia Seymour iz američke savezne države Utah nestala je u studenom sa svoje četvero djece nakon produženog boravka s njima za vrijeme proslave Dana zahvalnosti.

Nakon što je majka objavila niz apokaliptičnih poruka na društvenim mrežama, obitelj je potvrdila da su djeca konačno pronađena u Hrvatskoj, pišu američki mediji.

East Idaho News navodi da su zadnji put viđeni na snimci nadzorne kamere u međunarodnoj zračnoj luci Salt Lake City kako se ukrcavaju na avion za Europu.

Pitanje gdje su sletjeli i misterij njihova nestanka, progonilo je obitelj tjednima. A onda su u nedjelju na stranici GoFoundMe objavili da su pronađeni u Hrvatskoj.

"Djeca su zarobljena u Hrvatskoj u državnom sirotištu. Mi smo u zemlji i pokušavamo ih izvući iz skrbništva lokalne vlasti", stoji na stranici koja je ažurirana prije nekoliko dana.

Obitelj poslala apel

Nije sasvim jasno kako su djeca pronađena i kako su završila u sirotištu. Također, i dalje se ne zna gdje je njihova majka.

Na stranici se navodi da obitelj pokušava prikupiti što više novca kako bi angažirala odvjetnika i prevoditelja koji će im pomoći da se snađu u hrvatskom pravosudnom sustavu i ponovno preuzmu skrbništvom nad mališanima.

Njihov otac je ranije ovoga mjeseca u jednoj emisiji otkrio da mu je dadilja u telefonskom razgovoru javila da su mu djeca nestala.

"Bila je u panici i rekla - Znaš, Kenny, mislim da su ti djeca nestala. Isprva sam mislio da je paranoična, ali što je više govorila, to sam znao da je situacija ozbiljna", kazao je otac.

Odmah je alarmirao policiju, obitelj i prijatelje bivše supruga. Djeca se nikada nisu pojavila u vrtiću, a bivša supruga se nije pojavila na poslu.

U istragu je uključen i FBI koji je odbio komentirati slučaj.

Prema navodima obitelji, majka je navodno ostavila dvije poruke u svom domu, uključujući "suludu poruku od Boga" u kojoj je kazala da će "do Božića biti u Italiji" te popis obveza na kojemu je bilo bacanje telefona i kupnja mobitela za jednokratno korištenje.

Sudeći po izjavama njezinog bivšeg supruga i oca djece, kao i njezine objave na društvenim mrežama, daju naslutiti da je 35-godišnjakinja vjerovala da će se uskoro dogoditi apokalipsa.

