Uhićena dvojica zbog bombaškog napada na kuću Zdravka Čolića: Cure neslužbeni detalji

Beogradska policija uhitila je dvojicu osumnjičenih za bombaški napad na kuću popularnog pjevača Zdravka Čolića u elitnom gradskom naselju Dedinje 3. veljače, pišu u petak mediji.

Bomba, navodno "kašikara", ubačena je u dvorište Čolićeve vile u utorak rano ujutro. U napadu nije bilo ozlijeđenih, a pričinjena je samo materijalna šteta - oštećen je automobil, fasada i polupani su prozori.

Čolić je u utorak, nakon bombaškog napada, medijima rekao da su svi članovi obitelji dobro i da se čeka policijsko izvješće, navodeći da trenutačno u Zagrebu snima novi album.

Uprava kriminalističke policije je, po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, u dva dana nakon napada uhitila prvo jednog, a potom i drugog osumnjičenog, koji se tereti kao supočinitelj.

U suradnji sa Sigurnosno-informativnom agencijom (BIA) prvo je uhićen S. M. (36), a potom i M.A. (23), koji se sumnjiči da je pomagao S.M. u izvršenju kaznenog djela.

Pogriješili dvorište?

Uz izostanak detaljnih službenih podataka o istrazi pojedini beogradski mediji objavili su, pozivajući se na prva neslužbena saznanja, kako se "intenzivno razmatra mogućnost da je napadač pogriješio dvorište".

"S obzirom na to da popularni pjevač desetljećima važi za osobu bez ikakvih konflikata ili mrlja u karijeri, istražitelji sumnjaju da je prava meta bio neko od susjeda iz okolnih vila", javio je portal B92.

