Uhićen napadač koji je bacio bombu na Čolićevu kuću, drugog još traže: Objavljeni detalji

Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je u srijedu navečer da je policija uhitila muškarca (33) za kojeg sumnjaju da je bacio bombu na kuću regionale zvijezde i pjevača Zdravka Čolića u elitnom beogradskom naselju.

Određeno mu je zadržavanje u pritvoru od 48 sati, nakon čega će uz kaznenu prijavu biti priveden Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu, dodao je Dačić.

"Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u suradnji s Višim javnim tužiteljstvom u Beogradu i Sigurnosno-informativnom agencijom, uhitili su S. M. (1993), zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio kazneno djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materijala i izazivanje opće opasnosti u supočiniteljstvu", stoji u izjavi.

Za još jednom osobom se traga, prenosi Kurir.

Vjeruje se da su S.M. i još jedna osoba malo prije pet sati ujutro u utorak došli do obiteljske kuće pjevača na Dedinju u Beogradu gdje su aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište. Sve su snimile nadzorne kamere. Nitko nasreću nije ozlijeđen, ali eksplozija je napravila popriličnu materijalnu štetu.

Stradala su vrata i fasada, a od siline udara popucala su stakla na dvije susjedne kuće.

Susjedi šokirani, osiguranje pred kućom

Regionalni mediji pišu da su u trenutku incidenta u luksuznoj vili bili Čolićeva supruga i kći, dok je on u tim trenucima poslovno boravio izvan Srbije.

Pjevač se nakon incidenta oglasio i potvrdio da je njegova obitelj u redu. On je, kako je naveo, u Zagrebu gdje dovršava album.

"Vjerujte, još sam u šoku od svega. Uznemireni smo svi, ovdje se ovakve stvari ne događaju. Probudila me jaka eksplozija, detonacija je bila kao za vrijeme bombardiranja. Strašno. Kome on smeta? Iz kuće ne izlazim od jučer, strah me je. Srećom, nema ozlijeđenih", ispričala je šokirana susjeda.

Supruga pjevača je, prema pisanju medija, pozvala policiju. Odmah nakon dojave, policija je blokirala prilaze kuće, a očevid je trajao satima.

U međuvremenu je ispred pjevačeve kuće stiglo vozilo privatnog osiguranja i zaštitari koji dežuraju kako nitko ne bi uznemiravao obitelj.

Za sada nije poznat motiv napada na kuću jednog od omiljenih izvođača na području bivše Jugoslavije. Kurir prenosi da se istražuje je li riječ bilo o zastrašivanju, vandalizmu ili dubljem sukobu u pozadini.

