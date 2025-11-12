Ugledni menadžer godinama silovao djevojčice: 'Podmukao, lukav i manipulativan'

Visoki menadžer Nacionalne zdravstvene službe (NHS) u Velikoj Britaniji, kojeg je sudac opisao kao "podmuklog, lukavog i manipulativnog", osuđen je na 28 godina zatvora zbog silovanja i seksualnog napada na djevojke koje je prikupljao na Snapchatu, piše SkyNews.

Paul Lipscombe (51) iz Rothleyja u Leicestershireu priznao je 34 prekršaja protiv šest djevojčica, u dobi između 12 i 15 godina, nakon što ih je napadao putem aplikacije društvenih mreža u razdoblju između rujna 2023. i travnja 2024..

Krunski sud u Leicesteru čuo je da je policija saznala za njegov prekršaj nakon što je 15-godišnja djevojčica, čiji je nestanak prijavljen, rekla policajcima da je silovana.

Djevojčica pronađena u hotelskoj sobi

Tužiteljica Frida Hussain rekla je sucu Keithu Raynoru da je Lipscombe u početku uhićen zbog sumnje na otmicu nestale djevojke kada su policajci zaustavili njegov automobil u Birstallu, blizu Leicestera, u travnju 2024.

Hussain je sudu rekla da je djevojčica nestala iz svog doma kasno navečer te da ju je Lipscombe pokupio u blizini, prije nego što ju je odveo u hotel. Policija je kasnije pronašla dijete na unajmljenoj adresi.

"Optuživao je druge ljude za teške zločine samo kako bi prikrio vlastite zločine", dodala je Hussain. Naknadnim pretragama hotela, njegovog automobila i doma otkriveni su dokazi da je djevojčica bila seksualno napadnuta. Policija je pronašla predmete, uključujući plišane igračke, pojaseve za sputavanje, votku, njegov telefon i još jedan mobitel koji je bio obrisan.

Mlade djevojke bile su mi opsesija

Izričući presudu u utorak, sudac Raynor rekao je Lipscombeu da je "inteligentan, samouvjeren, snalažljiv i dobro organiziran" te da su žrtve bile "zaista ranjive".

"Dokazi pokazuju da ste bili lukavi, spletkarski nastrojeni i manipulativni. Bili ste smjeli u svojim prekršajima i preuzimali ste vrlo visoke rizike. Seksualno zlostavljanje mladih djevojaka bila vam je životna opsesija", rekao je.

Krunski sud u Leicesteru navodi da je Lipscombe, kada je prvi put kontaktirao djevojke, rekao da je u kasnim dvadesetima ili ranim tridesetima. Pet od šest djevojaka sastalo se s njim i bile su silovane ili seksualno napadnute.

Ciljao na djevojke putem Snapchata

Na njegovim uređajima i mrežnim računima za pohranu otkriven je značajan broj neprimjerenih slika djece. Također je postavio web stranicu na kojoj su ljudi mogli kupiti ilegalne videozapise zlostavljanja djece stvorene pomoću umjetne inteligencije.

Sudu je rečeno da je Lipscombe ciljao djevojke koristeći nekoliko Snapchat računa, uključujući dva lažna imena, Dom Woodmore i George.

U veljači je Paul Lipscombe proglašen krivim za 34 kaznena djela, uključujući dvije točke optužnice za silovanje djeteta mlađeg od 13 godina; 21 točku optužnice za seksualnu aktivnost s djetetom; tri točke optužnice za seksualni napad na dijete mlađe od 13 godina; te navođenje ili poticanje djeteta na seksualnu aktivnost.

Žrtava je bilo i više

Priznao je krivnju za šest točaka optužnice, i to za izradu nepristojnih fotografija djece i distribuciju nepristojnih fotografija djece. Lipscombe je u utorak osuđen na 28 godina i jedan mjesec zatvora, s uvjetnom slobodom od tri godine nakon puštanja na slobodu. Doživotno je upisan u registar seksualnih prijestupnika.

Detektivka Lauren Speight iz Jedinice za istragu zlostavljanja djece (CAIU) izjavila je: "Naša istraga o prekršaju koji je počinio ovaj muškarac se nastavlja."

"Sumnjamo da je možda bio u kontaktu s drugim djevojkama i da je vrlo vjerojatno počinio seksualne delikte protiv drugih. Pozivamo sve koji su bili u kontaktu s njim da nas kontaktiraju."

