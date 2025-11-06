Stranac na Ribnjaku silovao Japanku usred bijela dana: 'Žao mi je'

Zbog silovanja državljanke Japana u zagrebačkom parku Ribnjak usred bijela dana u svibnju ove godine, na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je na pet godina zatvora osuđen 26-godišnji državljanin Egipta, inače strani radnik na privremenom boravku u Hrvatskoj.

Kako je objavio Jutarnji list, osim izravnog priznanja svega što mu Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu činjeničnim supstratom stavlja na teret, 26-godišnji Egipćanin imao je potrebu još podsjetiti da je mlad, da ima 26 godina, kao i da nikada ranije nije bio u sukobu sa zakonom. Na sudu je izrazio žaljenje te izrazio želju da se ispriča.

Dodao je da je time nanio veliku štetu i svojoj obitelji s obzirom na to da joj, otkad je iza rešetaka, ne može slati ništa novca jer ne zarađuje.

Prema presudi, 26-godišnjak se oko podne susreo s Japankom u parku Ribnjak. Tijekom neprimjerenog razgovora i nasrtljivog ponašanja ona se počela udaljavati od njega, ali on ju je srušio i silovao. Obratila se policiji koja ga je pronašla već sutradan, otada je u Remetincu.

