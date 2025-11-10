Više puta silovao poznanicu, horor trajao tri godine

Sudac istrage Županijskog suda u Karlovcu odredio je istražni zatvor 43-godišnjaku osumnjičenom da je na području Karlovačke županije u posljednje tri godine više puta silovao 30-godišnjakinju koju je poznavao, izvijestilo je državno odvjetništvo.

Kaznenu prijavu je podnijela policija, a Županijsko državno odvjetništvo je ispitalo 43-godišnjaka i pokrenulo istragu zbog sumnje da je u četiri navrata, u od srpnja 2022. do rujna 2025. "počinio teška kaznena djela protiv spolne slobode na štetu 30-godišnje hrvatske državljanke koju je od ranije poznavao".

Nakon ispitivanja osumnjičenog tužiteljstvo je sucu predloženo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je sudac prihvatio, dodaju u državnom odvjetništvu.

