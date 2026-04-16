Pucnjava u ukrajinskoj školi: Učenik pištoljem prijetio razredu pa ranio vršnjaka

U jednoj ukrajinskoj školi, u Zakarpatskoj oblasti, dogodio se ozbiljan incident kada je učenik devetog razreda krenuo pucati iz pištolja i pogodio jednog učenika.

Ranjeni učenik prošao je s lakšim ozljedama i nije hospitaliziran, medicinska pomoć pružena na licu mjesta, izvijestila je u izjavi za Ukrinform glasnogovornica zakarpatske policije Hanna Dan, piše ua.news.

Foto: Ukrajinska policija

"Glasnogovornica policije je izvijestila da je dječak koji je pucao uhvaćen. "Procesni protokol o uhićenju kao takav još ne postoji, odlučuje se što s njim učiniti. Sada će se utvrđivati identitet i tražiti roditelji", rekla je glasnogovornica.

Dodala je i da učenik odbija razgovarati s psiholozima.

"Mi ne vršimo pritisak, čekamo da psiholozi obave svoj posao", poručila je Dan.

Pokušao pobjeći

Prema navodima policije, oko 9.30 sati su dobili dojavu da je učenik izvadio pištolj u školi i da prijeti ostalima u razredu.

U jednom je trenutku mladić ispalio dva hica, od kojeg je jedan pogodio drugog učenika. Nakon toga, napadač je pobjegao, ali su ga policijske patrole ubrzo pronašle i privele.

Foto: Ukrajinska policija

Policija je zaplijenila oružje, a u tijeku je istraga.

POGLEDAJTE VIDEO: Od pucnjave na prosvjedima do bolesnih astronauta u svemiru: Ovo je Direktov pregled dana