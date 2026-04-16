FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POKUŠAO POBJEĆI

Pucnjava u ukrajinskoj školi: Učenik pištoljem prijetio razredu pa ranio vršnjaka

×
Foto: Shutterstock

U jednom je trenutku mladić ispalio dva hica, od kojeg je jedan pogodio drugog učenika. Nakon toga, napadač je pobjegao, ali su ga policijske patrole ubrzo pronašle i privele

16.4.2026.
13:12
danas.hr
Shutterstock
VOYO logo
VOYO logo

U jednoj ukrajinskoj školi, u Zakarpatskoj oblasti, dogodio se ozbiljan incident kada je učenik devetog razreda krenuo pucati iz pištolja i pogodio jednog učenika.

Ranjeni učenik prošao je s lakšim ozljedama i nije hospitaliziran, medicinska pomoć pružena na licu mjesta, izvijestila je u izjavi za Ukrinform glasnogovornica zakarpatske policije Hanna Dan, piše ua.news.

Foto: Ukrajinska policija

"Glasnogovornica policije je izvijestila da je dječak koji je pucao uhvaćen. "Procesni protokol o uhićenju kao takav još ne postoji, odlučuje se što s njim učiniti. Sada će se utvrđivati identitet i tražiti roditelji", rekla je glasnogovornica. 

Dodala je i da učenik odbija razgovarati s psiholozima

"Mi ne vršimo pritisak, čekamo da psiholozi obave svoj posao", poručila je Dan.

Pokušao pobjeći

Prema navodima policije, oko 9.30 sati su dobili dojavu da je učenik izvadio pištolj u školi i da prijeti ostalima u razredu.

U jednom je trenutku mladić ispalio dva hica, od kojeg je jedan pogodio drugog učenika. Nakon toga, napadač je pobjegao, ali su ga policijske patrole ubrzo pronašle i privele.

Foto: Ukrajinska policija

Policija je zaplijenila oružje, a u tijeku je istraga. 

Pucnjava U školiUkrajinaUčenik
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
