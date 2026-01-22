Ubio ženu pa je spremio ispod vrećica hrane u zamrzivač: Daliborov brat otkrio detalje zločina

Dalibor Demirović (43) ubio je svoju partnericu Katarinu (36) 2. studenog prošle godine u njihovom domu u naselju Pečenjevce u blizini Leskovca na jugu Srbije. Optužen je za ubojstvo i skrivanje tijela. Kako će se dalje razvijati postupak ovisi o odluci forenzičara. Trebaju utvrditi je li bio uračunljiv u trenutku ubojstva. Nakon zločina sakrio je golo tijelo u zamrzivač i prekrio vrećicama s hranom.

"Dalibor je nazvao brata Denisa i ispričao mu što je učinio. Brat je provirio u sobu i vidio ženine noge kako nepomično leže na podu. Kad je od brata čuo da je utopio svoju nevjenčanu suprugu, prestrašio se i pobjegao rodbini u Bojnik, gdje je pozvao policiju i prijavio ubojstvo. Međutim, kad je policija došla do obiteljske kuće, nisu pronašli tijelo u sobi", rekao je izvor za Blic.

Policija je pronašla tijelo tek nekoliko sati kasnije, a Demirović je tri dana bio u bijegu prije nego što je uhićen nakon opsežne policijske potrage.

Policija nije odmah pronašla tijelo

Tijelo je pronađeno tek pet sati kasnije prilikom detaljnije pretrage kuće, jer je bilo prekriveno. Nije bilo odmah uočeno kada je škrinja otvorena. Ako se pokaže da je to učinio kako bi "kupio" malo vremena od policije i tako olakšao bijeg, to će potvrditi svjesni čin.

Daljnji tijek postupka ovisit će o stručnom mišljenju sudskih psihijatara. Ako utvrde da je u vrijeme navodnog djela bio svjestan što radi i sakrio tijelo kako bi si kupio vrijeme za bijeg, suočit će se s maksimalnom mogućom zatvorskom kaznom. Ako je, međutim, eventualno bio neuračunljiv, mogao bi završiti u bolničkom krevetu na odjelu forenzičke psihijatrije umjesto u pritvoru.

Tužiteljstvo u Leskovcu objavilo je da je stručno mišljenje već napisano, a potvrdili su i da su neke od svjedoka već ispitali, a da će ostale saslušati u narednim danima.

