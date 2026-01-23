Upucao trudnu bivšu ženu i još troje, samo je mladić (19) preživio. Policija: 'Ne izlazite iz kuće'

Australska policija pokrenula je potragu za Julianom Ingramom, a građanima savjetovala da ne izlaze iz svojih domova nakon pucnjave u kojoj su ubijene tri osobe kod jezera Cargellio u četvrtak.

Policija Novog Južnog Walesa traži 37-godišnjaka, poznatog i kao Pierpoint, osumnjičenog da je navodno upucao tri osobe, uključujući i trudnu bivšu partnericu.

Australski mediji, na koje se poziva Mirror, navode da su upucani 24-godišnja S.Q. i njezin prijatelj J.H. (32) dok su se vozili automobilom u blizini jezera.

Nakon što ih je upucao u 16.30 sati, ubojica je otišao do kuće u gradu i upucao tetu S.Q., 50-godišnju N.Q. U pucnjavi je teško ozlijeđen i 19-godišnji mladić kojeg je ranio na prilazu imanja, a kojem se liječnici bore za život u bolnici.

Policija traži pomoć u pronalasku osumnjičenog, za kojeg su potvrdili da je bio u obiteljskoj vezi s jednom žrtvom. Kažu da napadač navodno nije imao dozvolu za oružje.

Radi se o muškarcu visokom između 165 i 170 centimetara, srdnje građe, s kratkom tamnom kosom i smeđim očima.

Posljednji je put viđen u svom Ford Rangeru.

Policija na nogama

Stotinu policajaca traga za ubojicom. Pomoćnik povjerenika policije Novog Južnog Walesa Andy Holland pozvao je stanovnike jezera Cargelligo da ostanu u zatvorenom prostoru i drže se podalje od prozora te da prijave policiji svako sumnjivo ponašanje i sumnjiva vozila.

"To je tragedija u malom seoskom gradu i imat će veliki utjecaj na zajednicu“, rekao je Holland.

Iz policije su potvrdili da je osumnjičenom odobrena jamčevina u slučaju optužbi za obiteljsko nasilje, te da se trebao svakoga dana javljati policiji. Sa žrtvom nije smio kontaktirati niti joj prilaziti na 100 metara.

Osumnjičeni ubojica je navodno napao partnericu S.Q. nakon što su se rastali. Jamčevina mu je odobrena 30. studenog nakon što je optužen za uhođenje, zastrašivanje i napad.

Prema pisanju lokalnih medija, Ingram je poricao krivnju te se opet trebao pojaviti na sudu početkom veljače.

