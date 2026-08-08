FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAOS KOD SUSJEDA /

U sudaru tri auta kraj Neuma ima ozlijeđenih, promet potpuno obustavljen

U sudaru tri auta kraj Neuma ima ozlijeđenih, promet potpuno obustavljen
×
Foto: Klix.ba

Na mjestu nesreće nalaze se policijske ekipe koje provode očevid kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok sudara

8.8.2026.
12:29
Tajana Gvardiol
Klix.ba
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Na magistralnoj cesti Stolac - Neum u BiH u subotu ujutro dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri osobna vozila. Zbog sudara je promet na toj dionici u potpunosti obustavljen, piše Klix.ba. Ozlijeđeno je nekoliko osoba, kojima se pruža liječnička pomoć, a težina ozljeda nije poznata. 

Prema informacijama Operativnog centra Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije, nesreća se dogodila oko 9 sati. Na mjestu nesreće nalaze se policijske ekipe koje provode očevid kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok sudara.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez i strpljenje te, ako je moguće, korištenje alternativnih pravaca dok traje očevid i uklanjanje vozila s kolnika.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike