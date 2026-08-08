U sudaru tri auta kraj Neuma ima ozlijeđenih, promet potpuno obustavljen

Na magistralnoj cesti Stolac - Neum u BiH u subotu ujutro dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri osobna vozila. Zbog sudara je promet na toj dionici u potpunosti obustavljen, piše Klix.ba. Ozlijeđeno je nekoliko osoba, kojima se pruža liječnička pomoć, a težina ozljeda nije poznata.

Prema informacijama Operativnog centra Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije, nesreća se dogodila oko 9 sati. Na mjestu nesreće nalaze se policijske ekipe koje provode očevid kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok sudara.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez i strpljenje te, ako je moguće, korištenje alternativnih pravaca dok traje očevid i uklanjanje vozila s kolnika.