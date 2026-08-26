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Najveća epidemija u desetljećima, raste broj umrlih: Je li se ova epidemija mogla spriječiti?

Najveća epidemija u desetljećima, raste broj umrlih: Je li se ova epidemija mogla spriječiti?
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Foto: Shutterstock/Ilustracija

Obje preminule osobe bile su necijepljene i živjele su u okrugu Lancaster

26.8.2026.
6:21
Hina
Shutterstock/Ilustracija
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Dvoje stanovnika Pennsylvanije umrlo je nakon što su oboljeli od ospica, čime su zabilježeni prvi takvi smrtni slučajevi ove godine u Sjedinjenim Državama, koje se suočavaju s najvećim brojem oboljelih od te vrlo zarazne bolesti u više od tri desetljeća, dok stopa cijepljenja pada.

Obje preminule osobe bile su necijepljene i živjele su u okrugu Lancaster, priopćilo je u utorak Ministarstvo zdravstva Pennsylvanije. Ministarstvo nije objavilo dodatne pojedinosti, pozivajući se na zaštitu privatnosti.

Do smrtnih slučajeva došlo je otprilike dva tjedna nakon što je predsjednik Donald Trump predstavio izvršnu uredbu u kojoj je kritizirao cjepivo protiv ospica, zaušnjaka i rubeole (MMR) te pozvao da se to dugogodišnje kombinirano cjepivo, koje pruža 97-postotnu zaštitu od ospica, razdvoji na tri zasebna cjepiva.

Trump je, protivno svim znanstvenim dokazima i desetljećima sigurne i učinkovite primjene, za cjepivo MMR rekao da "postoji mogućnost da su zajedno prilično smrtonosna".

Teorija ministra zdravstva

Američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. već desetljećima tvrdi da su cjepivo MMR i druga cjepiva povezana s povećanim rizikom od autizma. Znanstvenici kažu da je ta teorija temeljito opovrgnuta istraživanjima koja su tijekom niza godina obuhvatila milijune djece.

Guverner Pennsylvanije Josh Shapiro rekao je da je u utorak odbio Kennedyjevu ponudu savezne pomoći u suzbijanju epidemije ospica u toj saveznoj državi.

"Vrlo sam mu jasno dao do znanja da njegovi postupci i retorika ove administracije negativno utječu na zajednice", rekao je Shapiro na konferenciji za novinare.

Kennedy, koji je prije preuzimanja dužnosti u Trumpovoj administraciji godinama djelovao kao protivnik cijepljenja, sada u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi nadzire niz istraživanja sigurnosti cjepiva, uključujući i pitanje njihove moguće povezanosti s autizmom.

Izjave i politike Trumpa i Kennedyja posijale su zbunjenost i nepovjerenje prema cjepivima te pridonijele ponovnoj pojavi bolesti koja se može spriječiti cijepljenjem, a koju je SAD eliminirao prije više od 20 godina, rekli su stručnjaci.

Ospice se ponovno šire

Prošle su godine u Teksasu od ospica umrla dva necijepljena djeteta. Bili su to prvi smrtni slučajevi od te bolesti u SAD-u u više od deset godina.

U SAD-u je ove godine potvrđeno 2777 slučajeva ospica, bolesti koja je u zemlji bila gotovo eliminirana. Taj broj odražava pad stope cijepljenja i politiku ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja Jr., koji desetljećima širi dezinformacije o sigurnosti cjepiva, navodi Reuters.

Pennsylvania je ove godine jedna od najteže pogođenih saveznih država, s 393 potvrđena slučaja ospica u 28 okruga, uključujući 185 u okrugu Lancaster. Prije ovih dviju smrti u toj saveznoj državi 35 godina nije bio zabilježen nijedan smrtni slučaj od ospica.

OspiceEpidemijaSad
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