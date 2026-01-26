FREEMAIL
U SAD-u proglašeno izvanredno stanje, a jedan mladić iskoristio priliku za vožnju života: 'Volim New York'

Zbog opasne zimske oluje proglašeno je izvanredno stanje u čak 21 saveznoj državi

26.1.2026.
19:37
danas.hr
Snažna snježna oluja pogodila je Sjedinjene Američke Države. U New Yorku je naša reporterka Tea Mihanović, koja donosi najnovije kadrove iz grada okovanog snijegom.

U međuvremenu, jedan mladić iz New Yorka iskoristio je ovo kao jedinstvenu priliku za vožnju snowboardom samim središtem Times Squarea.

Društvenim mrežama munjevito se širi videozapis na kojem muškarac daska ulicama slavnog trga. Zakačio se za stražnji dio automobila koji ga je vukao kroz snijeg, dok su se ostala vozila u njegovoj blizini kretala puževim korakom zbog ekstremnih vremenskih uvjeta.

"Zaslužuje još više pregleda", "Obožavam ovaj prizor na Times Squareu", "Volim New York", "Ovo je sjajno", samo su neki od komentara oduševljenih korisnika.

Izvanredno stanje u 21 saveznoj državi

Ipak, situacija je daleko od bezazlene. Zbog opasne zimske oluje proglašeno je izvanredno stanje u čak 21 saveznoj državi, uključujući Arkansas, Louisianu, Mississippi, Alabamu, Tennessee, Georgiju, Južnu i Sjevernu Karolinu, Missouri, Kansas, Kentucky, Zapadnu Virginiju, Ohio, Virginiju, Maryland, Delaware, Pennsylvaniju, New York, New Jersey, Indianu, Connecticut te Distrikt Columbia.

Podsjetimo, sličan primjer zabilježen je nedavno i u Zagrebu. Tada je nepoznata osoba skijala Avenijom Dubrava, i to trakom za tramvaje, dok ju je vukao quad. Iako ovakvi prizori zabavljaju internet, policija redovito upozorava na opasnost ovakvih pothvata u prometu.

POGLEDAJTE VIDEO: Preko 800 tisuća ljudi u SAD-u bez struje: Naša reporterka javila se iz New Yorka

