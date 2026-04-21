U ruskim dronovima pronađeni njemački dijelovi, spominje se i mega popularan brand

Stotine tisuća njemačkih komponenti mogu se pronaći u ruskim dronovima i oružanim sustavima, tvrdi ukrajinska vojna obaviještajna služba. Istraživanja su pokazala da stižu u Rusiju složenim lancima opskrbe putem posrednika i trećih zemalja. HUR je objavio popis komponenti bez kojih ruski dronovi ne bi funkcionirali, a mnoge od njih potječu iz Njemačke. Portal Rat i sankcije navodi 137 komponenti iz Njemačke - 59 ih je ugrađeno u dronove. Preostale se nalaze u projektilima, radarskim sustavima, vojnim vozilima i helikopterima.

Najčešće korištene komponentne su tranzistori. HUR je objavio detaljan popis takvih tranzistora iz Njemačke, uključujući njihove proizvođače. Naziv jedne njemačke tvrtke ponavlja se na web stranici Rat i sankcije: Infineon Technologies.

"Infineon Technologies osuđuje rusku agresiju protiv Ukrajine. Duboko smo zabrinuti kada se naši proizvodi zloupotrebljavaju u svrhe za koje nisu namijenjeni", rekli su iz tvrtke za Euronews. Jedan od primjera je dron Geran-5, u kojem su pronađeni njemački tranzistori. Međunarodni institut za strateške studije rekao je da se radi o nadograđenoj, mlazni pogonjenoj varijanti serije Geran. Ostaci pronađeni u Ukrajini očito ukazuju na revidirani aerodinamički dizajn koji više nalikuje krstarećim projektilima.

Navodno dron postiže brzine do 600 km/h, ima domet od oko 950 kilometara i nosi teret od oko 90 kilograma. Geran-5 opremljen je snažnijim motorom i aerodinamički optimiziranim dizajnom. U usporedbi s Geranom-3, dron je brži i ima veći domet. Pumpe za gorivo još su jedna komponenta ugrađena u ruske dronove. War & Sanctions navodi sedam dijelova njemačke tvrtke Bosch, ugrađenih u brojne dronove, uključujući Geran-3 i Shahed-136.

"Bosch više nema nikakvih operativnih poslovnih odnosa s Rusijom. Tvrtka također ne isporučuje nikakve proizvode ili komponente Rusiji. Sve naše jedinice i osoblje diljem svijeta dobili su upute da ne posluju s Rusijom ili Bjelorusijom", rekao je Bosch za Euronews. Rusija je u ožujku 2026. lansirala 6462 drona tipa Shahed na Ukrajinu, u prosjeku 208 dnevno. Shahed-136 je kamikaza dron razvijen u Iranu i dizajniran za napad na kopnene ciljeve. Ima prepoznatljiv dizajn delta krila i obično se ispaljuje u grupama s lansirnih nosača.

Dron leti relativno sporo i na maloj visini te se općenito vodi satelitskom navigacijom. Nosi bojevu glavu od oko 30 do 50 kilograma i, ovisno o profilu misije, može dosegnuti domet od nekoliko stotina do više od tisuću kilometara. Zbog svog relativno jednostavnog i jeftinog dizajna, smatra se posebno prikladnim za napade zasićenja. Rusija koristi Shahed-136 u svom ratu protiv Ukrajine pod oznakom Geran-2.

Komponente u vojnim vozilima

Osim tranzistora i pumpi, Rusija također koristi induktore, generatore, kondenzatore, transformatore i baterije. Ove se komponente koriste u Kamazu-63968, ruskom teško oklopljenom višenamjenskom vojnom vozilu razvijenom za prijevoz osoblja u borbenim uvjetima. Vozilo ima oklopni trup s podvozjem u obliku slova V za zaštitu od mina i improviziranih eksplozivnih naprava, kao i modularni oklop protiv vatre iz lakog oružja.

Ovisno o konfiguraciji, može prevoziti do 16 vojnika i može biti opremljeno modernim komunikacijskim sustavima i opcionalnim daljinski upravljanim oružanim stanicama. Komponente tvrtke Bosch pronađene su i u ZSA-T Linza, ruskom oklopnom vozilu za medicinsku evakuaciju posebno dizajniranom za upotrebu u borbenim zonama za oporavak i prijevoz ranjenog osoblja pod oklopom. Vozilo nudi balističku zaštitu i pod dizajniran da izdrži mine i improvizirane eksplozivne naprave. Ovisno o verziji, može prevoziti nekoliko ranjenika u ležećem ili sjedećem položaju te dolazi s osnovnom medicinskom opremom za prvu pomoć tijekom prijevoza. Ostale komponente mogu se pratiti do njemačkih proizvođača, uključujući TDK Electronics, Würth Elektronik i Pierburg, podružnicu Rheinmetall-a.

Proizvodnja dronova Shahed u Rusiji relativno je jeftina, zbog čega se tamo proizvode u masovnim razmjerima, prema pisanju lista The Kyiv Independent. Jedan europski obavještajni izvor rekao je da dron Geran-2 predstavlja potencijalnu prijetnju Europskoj uniji zbog svog dometa od oko 2000 kilometara. Tijekom velikih ruskih zračnih napada na Ukrajinu, ruski borbeni dronovi Shahed narušili su zračni prostor susjedne Poljske, Rumunjske i Moldavije.

Preko posrednika do Rusije

Godine 2025. ruski dron Shahed nije eksplodirao u Ukrajini. Ukrajinska vojna obavještajna služba ga je pronašla i demontirala. Geran-2 je proizveden u ruskoj tvornici Kupol u Iževsku. Među olupinama, istražitelji su pronašli enkoder koji je proizvela austrijska tvrtka ams-OSRAM. Ukrajinska vojna obavještajna služba datira proizvodnju senzora u 2024. godinu, dvije godine nakon što je Kremlj pokrenuo svoj rat u punom opsegu protiv Ukrajine i nakon što je EU uvela izvozna ograničenja.

Prema izjavi tvrtke ams-OSRAM senzor je u srpnju 2024. poslan tvrtki u Hong Kongu. Odatle je proslijeđen tvrtki u Kini, koju je proizvođač smatrao krajnjim korisnikom. Unatoč ugovornoj klauzuli koja zabranjuje korištenje proizvoda u vojne svrhe, senzor je ipak završio u ruskom vojnom dronu.

Ili je kineska tvrtka prodala senzor Rusiji ili je koristila senzor austrijske proizvodnje kao komponentu u većem proizvodu, a zatim taj proizvod prodala Rusiji, prema pisanju The Kyiv Independenta.

Treće zemlje navedene kao tranzitne rute

Euronews je kontaktirao pet njemačkih tvrtki, uključujući Infineon Technologies, Rheinmetall, Würth Elektronik, Bosch i TDK Electronics.

"Ulažemo posebne napore i implementirali smo specifične kontrole kako bismo spriječili nezakonitu i zlouporabu proizvoda koje proizvodimo. Poštivanje važećih zakona od najveće je važnosti za Infineon i poduzeli smo opsežne mjere kako bismo osigurali poštivanje sankcija ne samo slovom već i duhom“, priopćio je Infineon Technologies. Tvrtka je izjavila da nije isporučila nikakve komponente Rusiji od početka ruske agresije protiv Ukrajine početkom 202. godine.

"Odmah nakon ruskog napada na Ukrajinu, Infineon Technologies poduzeo je sveobuhvatne mjere kako bi zaustavio sve izravne i neizravne isporuke Rusiji, bez obzira na tada još uvijek postojeću pravnu mogućnost nastavka određenog poslovanja. Kako je odlučeno u ožujku 2022., tvrtka je naknadno zatvorila svoju rusku podružnicu", priopćili su.Infineon Technologies rekao je za Euronews da blokira sustave isporuke koji se koriste za izravne ili neizravne isporuke Rusiji.

"Također prodajemo svoje proizvode samo kupcima za koje se ne sumnja da posluju s Rusijom", priopćila je tvrtka. Kako bi spriječila zlouporabu, tvrtka se oslanja na "klauzulu o ne-Rusiji". Svaka otpremnica ističe zabranu prosljeđivanja robe u Rusiju i Bjelorusiju. Ako se utvrdi da poslovni partner trguje s Rusijom, Infineon Technologies prestaje opskrbljivati ​​tu tvrtku, dodali su. Tvrtka je izjavila da proaktivno provodi interne istrage proizvoda i surađuje s vlastima. Međutim, Infineon Technologies je također priznao: "Ono što se nakon toga događa s proizvodima izvan je naše izravne sfere utjecaja." Iznimno je teško pratiti preprodaju proizvoda tijekom cijelog njegovog životnog ciklusa, izjavila je tvrtka.

