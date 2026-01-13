Horor za blagdane, devet beba poginulo u rodilištu: Pokrenuta hitna istraga

Devet novorođenčadi umrlo je tijekom novogodišnjih blagdana u rodilištu u ruskom gradu Novokuznjecku, objavila je u utorak ruska državna novinska agencija TASS.

"Trenutačno istražujemo okolnosti incidenta. Povjerenstvo Ministarstva zdravstva bilo je ne terenu kako bi procijenilo situaciju i osiguralo da se ovo više ne ponovi", poručio je regionalni ministar zdravstva Andrej Tarasov.

Dodao je da će službene informacije objaviti nakon što istraga završi.

Rodilište zatvoreno, pokrenuta istraga

Podsjetimo, mediji su ranije izvijestili da je u jednom od dva rodilišta u Novokuznjecku umrlo najmanje šest beba, ali se brojka u međuvremenu povećala. Rodilište je u utorak objavilo da se privremeno zatvara zbog lokalne epidemiološke situacije i porasta broja respiratornih infekcija.

Federalna služba za nadzor zaštite prava potrošača i dobrobiti ljudi (rusko sanitarno nadzorno tijelo) i Federalna služba za nadzor u zdravstvu već su pregledale rodilište kako bi provjerile jesu li se poštivala zakone u području zdravstva, zaštite prava maloljetnika te epidemiološke norme i zahtjeve.

Lokalni istražitelji nakon inspekcije pokrenuli su istragu prema članku 239 ruskog Kaznenog zakona, koji se odnosi na nemar.

