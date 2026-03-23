Stiže im hladna fronta sa zapada: Naglo padaju temperature, moguć je i snijeg

Nagli vremenski preokret zahvatit će Njemačku sredinom tjedna, javlja Fenix u ponedjeljak.

Od srijede se očekuje prodor hladne fronte koja donosi izražen pad temperature te čak i snijeg u nižim predjelima. Meteorolozi upozoravaju na noćni mraz te opasnost od poledice.

Ponedjeljak će proteći u znaku proljeća - temperature će kretati između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva, a prevladavat će sunce i slab vjetar. Proljetne prilike zadržat će se i u utorak, kada se u cijeloj zemlji očekuje blago vrijeme. U regiji Rajna-Majna temperature mogu doseći i do 20 stupnjeva, a stručnjaci napominju da građani mogu uživati u boravku na otvorenom.

Vjetar, kiša, nagli pad temperatura

Ipak, već u srijedu stiže značajna promjena. Hladna fronta praćena vjetrom i kišom stići će sa zapada te uzrokovati nagli pad temperatura. Nakon prolaska fronte očekuje se promjenjivo vrijeme s čestim pljuskovima koje će mjestimice pratiti tuča i grmljavina. Temperature će osjetno pasti u cijeloj Njemačkoj.

U četvrtak će se pak izmjenjivati kiša, snijeg i susnježica, a u alpskim područjima moguć je i dugotrajniji snijeg. Temperature bi tijekom noći mogle pasti i ispod nule, dok se lokalno očekuje i do -5 Celzijevih stupnjeva, osobito u sjevernim i južnim dijelovima.

Prognoza za vikend u Njemačkoj

Vjeruje se da bi se u petak trebala izmjenjivati sunčana i oblačna razdoblja. Mogući su povremeni pljuskovi, a u alpskim krajevima snijeg ili susnježica. Dnevne temperature bit će između tri i 11 stupnjeva.

Temperature će se za vikend kretati između dva i 11 Celzija, a vrijeme će većinom biti suho uz promjenjivu naoblaku, iako se na jugoistoku očekuje kiša, a na planinskim područjima snijeg. Isto tako, snijeg i susnježica na jugu su mogući u noći na nedjelju, dok će drugdje biti suho i oblačno.

Meteorolozi u Njemačkoj navode da zasad ne mogu precizno utvrditi kada će se ustaliti toplije temperature.

