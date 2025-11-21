U krvavom napadu na Zaporižje pet mrtvih, Zelenski: 'Treba nam mir i učinit ćemo sve...'

U ruskom napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporižje kasno u četvrtak ubijeno je pet osoba, a tri su ozlijeđene, rekao je regionalni guverner Ivan Fedorov.

Slike koje je Fedorov objavio prikazuju zgrade u plamenu i ulice prekrivene ruševinama.

Guverner je ranije izdao upozorenje na nadolazeći ruski napad navođenim bombama, piše Reuters.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da će Ukrajina naporno raditi na tome da američki mirovni prijedlozi budu uspješni te obećao da neće učiniti ništa što bi moglo poremetiti bilo kakve diplomatske napore.

"Ukrajini je potreban mir i Ukrajina će učiniti sve da nitko na svijetu ne može reći da ometamo diplomaciju. To je važno“, rekao je Zelenskij u svom večernjem video obraćanju, dodavši i da Ukrajina neće davati "problematične" izjave.

"Glavni zadatak za sve je konstruktivan diplomatski proces sa SAD-om i svim našim partnerima. Ključno je imati stabilnu podršku za našu vojsku i sve naše planirane obrambene operacije i duboke udare“, izjavio je.

Teritorijalni ustupci

Ured Zelenskog je ranije izvijestio da je ukrajinski predsjednik primio nacrt novog plana koji podržavaju Sjedinjene Države za okončanje ruskog rata u Ukrajini.

Priopćeno je i da Zelenski očekuje da će u narednim danima razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Dva izvora upoznata s ovim pitanjem rekla su u srijedu za Reuters da je Washington signalizirao Zelenskom da Kijev mora prihvatiti američki okvir za okončanje gotovo četverogodišnjeg rata, koji uključuje teritorijalne ustupke i smanjenje ukrajinskih oružanih snaga.

Europske zemlje u četvrtak su se usprotivile planu, za koji izvori kažu da bi od Kijeva također zahtijevao da se odrekne dijela teritorija i djelomično razoruža, što su uvjeti koje ukrajinski saveznici smatraju kapitulacijom.

Bijela kuća je priopćila da je američki mirovni plan koji podržava predsjednik Donald Trump, a o kojem se pregovara s Rusijom i Ukrajinom, "dobar za obje strane".

Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff i američki državni tajnik Marco Rubio "tiho" su mjesec dana radili na planu, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

"U tijeku je i mijenja se, ali predsjednik podržava ovaj plan. To je dobar plan i za Rusiju i za Ukrajinu i vjerujemo da bi trebao biti prihvatljiv objema stranama", rekla je Leavitt na brifingu.

Pogledajte video: Masivne eksplozije: 'Prvo sam spustila dijete, a onda sam skočila kroz prozor'