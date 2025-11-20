Je li ova država nova meta Rusije? 'Ovo nije sabotaža, već državni udar, a njihov cilj je jasan...'

Poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski nije skrivao ozbiljnost situacije nakon sabotaže na poljskoj željezničkoj mreži. "To nije bio čin sabotaže kao ranije, već državni terorizam, jer je njegov jasan cilj bio izazvati ljudske žrtve", rekao je Sikorski u srijedu u parlamentu u Varšavi.

"Strana država poslala je dobro pripremljene sabotere, koji samo pukom srećom nisu postigli svoj cilj", dodao je šef poljske diplomacije i optužio rusku vojnu obavještajnu službu GRU da angažira ljude za "prljav posao". Pred novinarima je zatim priopćio da će uskoro biti zatvoren ruski konzulat u Gdanjsku, posljednja preostala ruska konzularna ispostava u Poljskoj.

Već dan ranije, poljski premijer Donald Tusk nazvao je incident "vjerojatno najtežim udarcem na sigurnost države od izbijanja rata u Ukrajini". Naglasio je da je time "prijeđena određena granica".

Najviši stupanj uzbune

Od ponoći na svim željezničkim prugama u Poljskoj vrijedi drugi najviši stupanj uzbune – stupanj Charlie. Propisi predviđaju 24-satno osiguranje važnih željezničkih objekata, kao i naoružavanje straže bojevim streljivom. Pojačane mjere sigurnosti trebale bi vrijediti do kraja veljače.

Poljskim sigurnosnim snagama bilo je potrebno samo 70 sati da identificiraju osumnjičene za oba čina sabotaže. U nedjelju ujutro, strojovođa na liniji Varšava–Lublin kod mjesta Mika zaustavio je vlak zbog ozbiljnog oštećenja tračnica i alarmirao upravu Poljskih državnih željeznica (PKP). Ubrzo potom kod Puławya otkriveno je još jedno oštećeno mjesto na ovoj strateški važnoj željezničkoj ruti koja vodi od poljskog glavnog grada prema granici s Ukrajinom.

Osumnjičeni su dvojica ukrajinskih državljana koji su dulje vrijeme surađivali s ruskom obavještajnom službom. Njihov identitet je već poznat. Jedan je u svibnju u svojoj zemlji osuđen u Lavovu zbog sabotaže, dok drugi potječe iz Donbasa na istoku Ukrajine. Obojica su zajedno u jesen ušla u Poljsku iz Bjelorusije. Nakon napada, obojica su navodno preko graničnog prijelaza Terespol napustili Poljsku i vratili se u Bjelorusiju, izjavio je Tusk.

Detalji istrage

Kako je u utorak pisao list Rzeczpospolita, istražitelji su na mjestu događaja pronašli otiske prstiju jednog atentatora i SIM karticu iz njegova telefona. Mobilnim telefonom navodno je trebala biti snimljena eksplozija. Navodi se i da su obavještajne službe prijateljskih država pomogle u istrazi.

Istraga pokazuje da su kod mjesta Mika postavljena tri eksplozivna sredstva, od kojih su samo dva detonirala u subotu navečer. Aktivirana su uz pomoć kabela dugog 300 metara. Eksplozivna snaga pokazala se preslabom da uništi teretni vlak kojem je sabotaža bila namijenjena. Strojovođa čak nije ni primijetio eksploziju. Međutim, stanje tog dijela pruge pogoršavalo se sa svakim sljedećim vlakom, sve dok u nedjelju nije postalo opasno.

Kod Puławya je postavljena čelična stega koja je trebala izazvati iskliznuće vlaka, ali se pokazala neučinkovitom. Osim toga, oštećena je i kontaktna mreža. Putnički vlak morao je usporiti, ali nitko nije ozlijeđen.

Meta sabotaže

Od napada Rusije na Ukrajinu u veljači 2022. Poljska je više puta bila meta sabotaža. Poljska vlada je od početka stala uz Ukrajinu – slala je oružje i pružala humanitarnu pomoć. Više od milijun Ukrajinaca našlo je utočište u susjednoj zemlji.

U parlamentu je Tusk podsjetio da je još u siječnju 2024. u Wrocławu zapaljena tvornica boja. U Varšavi je podmetnut požar u jednom trgovačkom centru. Ukupno je uhićeno 55 osoba pod sumnjom za podmetanje požara, od kojih se 23 nalaze u pritvoru. U posljednje vrijeme također je uhićeno osam osoba pod sumnjom za špijuniranje strateških objekata.

Na društvenim mrežama, nakon objave informacija o sabotaži, izbila je kampanja mržnje protiv Ukrajine. "To je perfidna igra ruskih obavještajnih službi, koje upravljaju tim kampanjama", rekao je potpredsjednik parlamenta Piotr Zgorzelski za TVN.

Kaos i panika

I Tusk je upozorio na rusku dezinformaciju. Ruskom rukovodstvu nije stalo samo do neposrednih posljedica takvih akcija, nego i do društvenih i političkih. "To znači: dezintegracija, kaos, panika, spekulacije, nesigurnost". Angažiranje Ukrajinaca za izvođenje sabotaže ima i cilj potaknuti antiukrajinsko raspoloženje u Poljskoj. Ankete pokazuju da potpora Poljaka Ukrajini opada već neko vrijeme.

Sikorski je najavio da će Poljska zatražiti od Bjelorusije izručenje osumnjičenih, iako su izgledi mali. Također je rekao da Poljska ne planira prekinuti diplomatske odnose s Rusijom. Međutim, ruski će diplomati morati tražiti odobrenje poljskih vlasti za putovanja izvan područja Varšave. Sikorski će savjetovati poljskim saveznicima da ruskim diplomatima zabrane slobodno kretanje kroz schengensku zonu.

Kremlj je odbacio Tuskove optužbe. "Rusija se optužuje za sve oblike hibridnog i izravnog rata", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za rusku državnu televiziju. Po njegovu mišljenju, bilo bi čudno da Rusija ovoga puta nije odmah optužena. Poljska je uvijek prva u tome. "U tom pogledu, rusofobija ondje cvjeta u punom sjaju", rekao je Peskov.

