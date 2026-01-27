Krenuli na vojnu vježbu i nikad se nisu vratili: Ostali zatrpani u tonama blata

Dvadeset troje vojnika zarobljenih u klizištima na zapadu indonezijskog otoka Jave poginulo je, rekao je u utorak glasnogovornik mornarice.

Klizište je pogodilo selo Pasir Langu u regiji Bandung Barat rano u subotu, a do njega je došlo nakon obilnih kiša koje su počele dan ranije.

Selo se nalazi u brdovitom području pokrajine oko 100 km jugoistočno od glavnog grada Indonezije, Džakarte.

Ekstremni vremenski uvjeti

Marinci, njih 23, zarobljeni su pod teretom klizišta tijekom vježbi u subotu, rekao je prvi admiral Tunggul, glasnogovornik mornarice.

"Do incidenta je došlo zbog ekstremnih vremenskih uvjeta s obilnim kišama, koji su uzrokovali klizište na mjestu obuke", rekao je Tunggul, koji se predstavlja samo pod tim imenom.

Do utorka poslijepodne, broj poginulih u klizištima porastao je s prethodnih 17 na 20, a 42 osobe se još uvijek vode kao nestale, rekao je Abdul Muhari, glasnogovornik indonezijske agencije za odgovor na katastrofe.

Foto: Dasril Roszandi/afp/profimedia

Još nije jasno jesu li vojnici među onima koje je agencija proglasila mrtvima ili se broje zasebno.

Najmanje 800 spasilaca, vojnog i policijskog osoblja, zajedno s devet bagera, raspoređeno je u potragu za nestalim osobama.

Vrhunac kišne sezone

Muhari je rekao da je 685 stanovnika pogođenog sela evakuirano u zgrade lokalne samouprave.

Klizište se dogodilo tijekom vrhunca kišne sezone na otoku Javi. Poplave su prošli tjedan pogodile nekoliko dijelova Indonezije, uključujući Džakartu i neke gradove u zapadnoj i središnjoj Javi.

Do ove je katastrofe došlo samo dva mjeseca nakon što su poplave i klizišta izazvani ciklonom na otoku Sumatri usmrtile 1200 ljudi, uništile domove i raselile više od milijun stanovnika.

