FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LEDENI UVJETI /

Stiže im 15 centimetara snijega: Najavljena i još jedna neugodna pojava

Stiže im 15 centimetara snijega: Najavljena i još jedna neugodna pojava
×
Foto: Profimedia/ilustracija

Stanovnike na sjeveroistoku u noći na petak očekuju slab mraz i temperature između nule i minus pet Celzija

29.1.2026.
14:24
danas.hr
Profimedia/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Njemački meteorolozi najavili su novi snijeg, a na nekim mjestima očekuje se i dugotrajni mraz, izvijestio je u četvrtak Fenix

Meteorološka služba (DWD) u upozorenju je navela da se jugozapadno od regije Emsland pa do regije Vogtland do četvrtka očekuje snijeg od jednog do pet centimetara, lokalno moguće i do deset, dok je na prostoru od Crne šume pa do regije Allgäu moguće i do 15 cm. 

Snježne padaline stižu i u neka područja blizu Baltičkog mora, pa ga se tako između Fehmarna i Flensburga očekuje između jednog i tri centimetra. 

U noći na petak sniježit će i u pojasu koji se proteže od Sjevernog mora do Saske, a jugozapadno od njega zbog smrzavanja se očekuju rašireni ledeni uvjeti, iako ne u gusto naseljenim područjima na zapadu i jugozapadu Njemačke. 

Bit će i mraza 

Stanovnike na sjeveroistoku u noći na petak očekuju slab mraz i temperature između nule i minus pet Celzija. Iznimka je područje između Donje Rajne i Rajne-Majne koje će ostati bez mraza. U petak pak jaki mraz stiže na sjever, sjeveroistok i više planinske predjele. 

Razvedravanje slijedi nakon što se magla u petak rasprši prema Alpama i zapadu te jugozapadu Njemačke. Kasnije tijekom dana nije isključeno malo kiše u tim područjima, dok je u planinama moguć snijeg. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ovome se nitko nije nadao, ralice su se jedva probijale: 'Mogu ovdje stajati i čekati...'

NjemačkaPrognozaVrijemeSnijegNevrijeme
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LEDENI UVJETI /
Stiže im 15 centimetara snijega: Najavljena i još jedna neugodna pojava