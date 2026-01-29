Stiže im 15 centimetara snijega: Najavljena i još jedna neugodna pojava

Njemački meteorolozi najavili su novi snijeg, a na nekim mjestima očekuje se i dugotrajni mraz, izvijestio je u četvrtak Fenix.

Meteorološka služba (DWD) u upozorenju je navela da se jugozapadno od regije Emsland pa do regije Vogtland do četvrtka očekuje snijeg od jednog do pet centimetara, lokalno moguće i do deset, dok je na prostoru od Crne šume pa do regije Allgäu moguće i do 15 cm.

Snježne padaline stižu i u neka područja blizu Baltičkog mora, pa ga se tako između Fehmarna i Flensburga očekuje između jednog i tri centimetra.

U noći na petak sniježit će i u pojasu koji se proteže od Sjevernog mora do Saske, a jugozapadno od njega zbog smrzavanja se očekuju rašireni ledeni uvjeti, iako ne u gusto naseljenim područjima na zapadu i jugozapadu Njemačke.

Bit će i mraza

Stanovnike na sjeveroistoku u noći na petak očekuju slab mraz i temperature između nule i minus pet Celzija. Iznimka je područje između Donje Rajne i Rajne-Majne koje će ostati bez mraza. U petak pak jaki mraz stiže na sjever, sjeveroistok i više planinske predjele.

Razvedravanje slijedi nakon što se magla u petak rasprši prema Alpama i zapadu te jugozapadu Njemačke. Kasnije tijekom dana nije isključeno malo kiše u tim područjima, dok je u planinama moguć snijeg.

