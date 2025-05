Tuča pogodila zrakoplov usred oluje: Putnici molili za vlastite živote, a pilot proglasio izvanredno stanje

Zastrašujuća snimka putničkog zrakoplova koji se našao usred snažne oluje širi se društvenim mrežama. Snimka prikazuje putnike kako se mole za svoje živote i vrište u panici dok doživljavaju snažne turbulencije u zraku. Prema izvješćima, na letu se nalazilo oko 227 putnika i članova posade, a hrabrost i prisebnost pilota spasile su živote svih putnika, javlja The Free Press Journal.

Prema nekim izvješćima, pilot je tijekom leta proglasio izvanredno stanje jer je zrakoplov naišao na jaku tuču. Incident se dogodio na letu IndiGo 6E2142, koji je putovao iz Delhija za Srinagar.

Zrakoplov s 227 putnika i članova posade poletio je s aerodroma u Delhiju prema planu. Međutim, tijekom leta ušao je u snažnu oluju koja je uzrokovala intenzivne turbulencije. Prema riječima putnika, zrakoplov se snažno tresao u zraku. Otvorili su se i gornji pretinci za prtljagu, a dio prtljage pao je na neke od putnika.

Pilot proglasio izvanredno stanje

"Za dlaku sam izbjegao smrt tijekom leta iz Delhija za Srinagar. Svaka čast kapetanu na sigurnom slijetanju", napisao je jedan od putnika koji je svoje iskustvo podijelio na društvenim mrežama.

Kada je shvatio opasnost koja im prijeti zbog vremenskih uvjeta, pilot je kontaktirao kontrolu zračnog prometa i proglasio izvanredno stanje. Zrakoplovu je tada odobreno prioritetno slijetanje. Unatoč slaboj vidljivosti i jakom vjetru, pilot je uspješno prizemljio zrakoplov.

Zrakoplov je izvana oštećen, ali, na sreću, putnici na letu ostali su neozlijeđeni. Nos zrakoplova teško je oštećen tučom tijekom oluje, a zrakoplov neće biti operativan dok se ne obave potpuni pregled i popravci.

Let je tekao glatko i putnici su pretpostavili da će stići u Srinagar unutar 30 minuta kada je pilot dao znak za vezanje pojasa, rekao je Sheikh Samiullah za novinsku agenciju Press Trust of India. "Bilo je toliko turbulencije da sam mislio da mi je to posljednji let. Svi su mislili da ćemo se srušiti. Bilo je to tako traumatično iskustvo“, rekao je. Često letim, ali nikad nisam doživio ništa slično. Vrlo smo zahvalni pilotu što je sigurno sletio", dodao je, prenosi CNN.

"Let IndiGo 6E2142 na relaciji Delhi – Srinagar naišao je na iznenadnu tuču tijekom leta. Posada u pilotskoj kabini i kabinsko osoblje postupili su u skladu s utvrđenim protokolima, a zrakoplov je sigurno sletio u Srinagar. Tim zračne luke preuzeo je brigu o putnicima po dolasku, stavljajući naglasak na njihovu sigurnost i udobnost. Zrakoplov će biti ponovno pušten u promet nakon potrebnih pregleda i održavanja", stoji u priopćenju IndiGo-a.

