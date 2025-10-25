Trumpu dozlogrdilo natezanje s Putinom, postavio je konačan uvjet: 'Neću gubiti svoje vrijeme'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da ne planira sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dok ne bude uvjeren da postoji dogovor kojim bi se osigurao mir između Rusije i Ukrajine.

„Morat ćemo znati da ćemo postići dogovor,“ rekao je Trump u zrakoplovu Air Force One, javlja New York Post. „Neću gubiti svoje vrijeme. Oduvijek sam imao odličan odnos s (Putinom), ali ovo je bilo vrlo razočaravajuće.“

Trump je rekao da je mislio kako bi mogao posredovati u dogovoru između Rusije i Ukrajine „puno prije nego što bi postigao mir na Bliskom istoku“, referirajući se na svoj mirovni plan u 20 točaka koji su Izrael i Hamas prihvatili 29. rujna.

„Mislio sam da će (sporazum o prekidu vatre između Hamasa i Izraela) biti teži od Rusije i Ukrajine, ali nije ispalo tako." "Postoji puno mržnje između njih dvojice (Putina i Zelenskog)", dodao je Trump pred novinarima.

Propao sastanak u Budimpešti

Trump je ranije ovog tjedna objavio da će državni tajnik Marco Rubio predvoditi visoko izaslanstvo SAD-a na izravnim pregovorima s ruskim predstavnicima, nakon telefonskog razgovora s Putinom.

Ti su razgovori trebali postaviti temelje za susret Trumpa i Putina licem u lice u Budimpešti, u Mađarskoj. No obje su strane odustale od planiranog sastanka nakon što je Moskva odbacila Trumpov zahtjev da se rat u Ukrajini zaustavi duž sadašnjih linija bojišta.

Otkazivanje je uslijedilo nakon ponedjeljka, kada su Rubio i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov razgovarali telefonom. Izvor upoznat s razgovorom rekao je da je on pokazao nespremnost Kremlja da se obveže na Trumpovu strategiju za mir.

Sankcije za ruske naftaše

Podsjetimo, Trump i Putin prvi su se put pred svjetskom javnošću susreli u kolovozu, na summitu u Aljasci, koji nije donio prekid vatre ni mirovni sporazum. U međuvremenu, SAD dogovara sporazum s Ukrajinom o isporuci projektila Patriot, koji su od ključne važnosti za protuzračnu obranu ukrajinskih gradova.

Trumpova administracija također je u srijedu uvela sankcije dvjema najvećim ruskim naftnim kompanijama, s ciljem usporavanja industrije koja financira Putinovu ratnu mašineriju.

