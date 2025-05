Trump mulja? Avion vrijedan 400 milijuna dolara uopće nije poklon: 'Prvi se javio Kataru...'

Vođa Demokratske stranke u američkom Senatu Chuck Schumer najavio je u ponedjeljak predstavljanje zakona kojim bi se "zabranilo korištenje bilo kojeg stranog zrakoplova kao Air Force One (zrakoplova američkog predsjednika, op.a.), aludirajući pritom na slučaj sa zrakoplovom vrijednim 400 milijuna dolara iz Katara koji američki predsjednik Donald Trump navodno planira prihvatiti i koristiti kao službeni prijevoz.

Schumer je u objavi na X-u u ponedjeljak rekao da će isti zakon zabraniti Ministarstvu obrane "korištenje sredstava za nabavku ili modifikaciju stranih zrakoplova za predsjedničke letove".

"Preinaka katarskog zrakoplova koštala bi milijarde i nikada ne bi mogla u potpunosti ukloniti sve katastrofalne rizike", napisao je Schumer u objavi, dodajući za Forbes da se zakonom želi izboriti "protiv očite korupcije i očiglednog rizika za nacionalnu sigurnost".

'Nije sigurno'

"Ne samo da bi bile potrebne milijarde dolara poreznih obveznika za čak i pokušaj naknadne ugradnje i osiguranja ovog zrakoplova, već apsolutno ne postoji nikakva količina modifikacija koja može jamčiti njegovu sigurnost“, rekao je Schumer u izjavi.

Vijest o njegovom prijedlogu zakona stiže otprilike tjedan dana nakon što su se pojavila izvješća da Trump planira prihvatiti luksuzni avion iz Katra koji će preurediti i koristiti kao Air Force One dok ne napusti dužnosti.

Trumpova odluka izazvala je kritike i među republikancima koji su izrazili zabrinutost. Republikanka i senatorica iz Mainea Susan Collins kazao je da bi zrakoplov kao dar sa sobom nosio "puno pravnih, etičkih i praktičnih prepreka", te da bi potencijalno mogao poslužiti za "špijunažu".

Tijekom Trumpova posjeta Bliskom istoku prošloga tjedna, kada je obišao i Katar, Demokratski nacionalni odbor istaknuo je transparent iznad Trumpove rezidencije na Floridi Mar-a-Laga na kojem je pisalo "Qatar-a-Lago".

Avion Boeing 747-8, za koji se vjeruje da vrijedi oko 400 milijuna dolara, mogao bi biti najveći strani dar dan saveznoj vladi u povijesti. Trump inzistira da će to biti dar Ministarstvu obrane, a ne njemu osobno, te da ga neće koristiti nakon što napusti dužnost.

Trump: 'To je dar'

"Samo BUDALA ne bi prihvatila dar u ime naše zemlje", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Trumpova tajnica za tisak Karoline Leavitt rekla je da Bijela kuća razrađuje pravne detalje i da se "svaka donacija ovoj vladi vrši u skladu sa zakonom".

Međutim, CNN je u ponedjeljak, pozivajući se na upoznate izvore, objavio kako se Trumpova administracija prvo obratila Kataru kako bi se raspitala o nabavi Boeinga 474, što je suprotno tvrdnji predsjednika da ga je Katar kontaktirao i ponudio avion "kao poklon".

Nakon što je Trump preuzeo dužnost u siječnju, Pentagon je prema riječima izvora kontaktirao Boeing, a iz tvrtke su poručili da im neće moći isporučiti nove mlažnjake koje su gradili kako bi zamijenila zastarjele predsjedničke avione još dvije godine.

Trumpova je administracija htjela zamjenski zrakoplov puno brže od toga pa je Zrakoplovstvo počelo istraživati razne opcije. Istovremeno, Trump je zadužio svog izaslanika za bliski istok Stevea Witkoffa da pronađe popis održivih zrakoplova, otkrio je visoki dužnosnik Bijele kuće.

Nakon početne komunikacije Pentagona s Boeingom, tvrtka je američkim obrambenim dužnosnicima dostavila popis drugih Boeingovih klijenata diljem svijeta sa zrakoplovima koji bi u međuvremenu mogli biti u funkciji, rekla su tri izvora.

Izvori: Katar je htio prodati avion

"Katar je bio jedan od klijenata", rekao je drugi izvor upoznat s razgovorima, dodajući da je Pentagon "ponudio kupiti avion", a Katar je naznačio da ga je spreman prodati.

Pentagon je pokrenuo razgovore s Katrom nakon što je saznao da Bijela kuća podržava ideju, a Witkoff je pomogao u vođenju početnih razgovora, posvjedočio je dužnosnik Bijele kuće.

Treći izvor tvrdi da su početni razgovori išli u smjeru leasinga aviona, a ne o izravnoj kupnji.

No, Trump je više puta opisao potencijali sporazum kao "gestu" odnosno "doprinos" katarske kraljevske obitelji, a na svojoj društvenoj mreži nazvao ga je "besplatnim poklonom".

Tvrdi da će biti privremena zamjena za Air Force One i da će zrakoplov biti darovan njegovoj predsjedničkoj knjižici nakon što napusti Bijelu kuću.

Boeing "jako kasni s avionom", rekao je Trump u intervjuu za Fox news prošli tjedan. "I Katar je čuo za to, a on je sjajan vođa. Razgovarali smo i rekli su mi: 'Ako ti mogu pomoći, dopustite da to i učinim'. Imali su raspoloživi avion", dodao je.

U veljači je Trump s nekoliko pomoćnika obišao katarski zrakoplov dok je bio u zračnoj luci Palm Beach na Floridi, blizu Trumpovog odmarališta Mar-a-Lago. Nakon toga, Trump je svojim bliskim ljudima komentirao koliko je zrakoplov luksuzan. Njegov direktor komunikacija Steven Cheung rekao je u to vrijeme da je Trump bio u avionu "kako bi provjerio novi hardver/tehnologiju".

I Washington i Doha naglasili su da će se transfer, ako se dogodi, provesti legalno između katarskog Ministarstva obrane i američkog Ministarstva obrane, što je Bijela kuća ponovila u ponedjeljak.

Katarski premijer Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani nije potvrdio Trumpovu tvrdnju da mu se obratio katarski dužnosnik, a na pitanja novinara rekao je: "To nema nikakve veze s osobljem, bilo da je na američkoj ili katarskoj strani".

