Trumpov sin ismijavao Bidenov rak na X-u: 'Nauči razliku između doktora i doktorata!'

Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Joe Biden, objavio je da se bori s agresivnim rakom prostate i metastazama na kostima. Svi su mu zaželjeli brz oporavak, čak i Donald Trump, no njegov sin, Donald Trump Jr., neukusno je komentirao situaciju na X-u.

"Melania i ja žalosno smo primili vijest o nedavnoj medicinskoj dijagnozi Joea Bidena. Upućujemo iskrene želje Jill i cijeloj obitelji te Joeu želimo brz i uspješan oporavak", izrazio je Trump želje za brz oporavak.

Donald Trump Jr. isprva se činio suosjećajan sa situacijom. Na X-u je podijelio objavu na kojoj piše: "Bez obzira na politiku, želimo mu brz oporavak", uz koju je dodao: "Slažem se 100%."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Suosjećajnost je trajala tri sata prije nego li je Trumpov sin objavio novu objavu gdje ismijava Bidenovu ženu, Jill Biden, koja ima doktorat iz obrazovanja, te dovodi u pitanje vrijeme i transparentnost dijagnoze. Tu objavu koja aludira na teoriju zavjere zakačio je na vrh svojeg X profila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ono što želim znati jest - kako je dr. Jill Biden propustila metastatski rak u petom stadiju? Ili je i ovo još jedno zataškavanje???" Napisao je uz objavu koja tvrdi da je Bidenu rak vrlo vjerojatno dijagnosticiran dok je još bio na dužnosti, no nije javno obznanio tu informaciju.

S njegovim mišljenjem slažu se poneki republikanci. Desničarska aktivistica Laura Loomer smatra da je Biden već dugo neizlječivo bolestan, a desničarski influencer Benny Johnson smatra da je Bidenova borba s rakom „najopasnije zataškavanje u povijesti predsjedništva“, piše The economic times.

'Juniore, ti si sramotan'

Brojni korisnici društvenih mreža kritizirali su Trumpa Jr. zbog napada na obitelj Biden upravo u trenutku kad se suočavaju s ozbiljnom zdravstvenom krizom.

"Juniore, ti si sramotan." "Zar nemaš osjećaj za pristojnost?"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kako neugodno. 'Dr' ne znači uvijek liječnik. Nauči razliku između doktora i osobe s doktoratom."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Komentar Dona Jr.-a je čista prljavština. Ruganje muškarčevom raku i okrivljavanje njegove žene, koja čak nije ni liječnica, pokazuje koliko je on nizak i plitak. "Peta faza"? To je peti razred, glupane. Ovo nije politika. To je okrutnost. Ružna, glupa i podla. Ne može se drugačije nazvati".

"Radovati se tuđoj bolesti najveći je znak okrutnosti u čovjeku."

"Čini se da nema ograničenja MAGA-inoj stručnosti: ustavno pravo, američka povijest, onkologija, biologija. . . Junior, Catturd, Joey Mannarino, Hodge Twins -- svi su spremni držati predavanja i educirati nas ostale o aktualnim problemima."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Od Clintonovog skandala do Bidenovih gafova: Prisjetili smo se ključnih trenutaka predsjedničkih mandata