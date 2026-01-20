Trump pozvao Hrvatsku u svoje 'Ujedinjene narode': Cijena? Prava sitnica...

Kina je u utorak rekla da su je Sjedinjene Američke Države pozvale da se pridruži "Odboru za mir", inicijativi američkog predsjednika Donalda Trumpa usmjerenoj na rješavanje sukoba diljem svijeta, no nije objavila hoće li poziv prihvatiti.

"Kineska strana je primila pozivnicu od američke strane", kazao je Guo Jiakun, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova na redovnoj tiskovnoj konferenciji.

Međutim, nije kazao hoće li Peking prihvatiti pozivnicu. Kina tradicionalno pruža bezuvjetnu potporu Ujedinjenim narodima, uključujući njihovo Vijeće sigurnosti, koji već imaju zadaću održavati međunarodni mir i sigurnost.

Tijelo koje je Trump nazvao "Odbor za mir" je prvotno zamišljeno za nadzor obnove Pojasa Gaze.

No, nacrt njegove "povelje" otkriva inicijativu i mandat koji su znatno širi od samog pitanja palestinskog teritorija, a tiče se doprinosa rješavanju oružanih sukoba diljem svijeta. Stoga se čini da predstavlja zamjenu za Ujedinjene narode.

RTL Danas neslužbeno doznaje da je i Hrvatska dobila Trumpov poziv da se priključi "Odboru za mir".

Premijer Andrej Plenković dobio je poziv, ali iz Banskih dvora još nisu odgovorili SAD-u.

Poziv je dobila i Slovenija, objavio je danas premijer Robert Golob.

Trumpov poziv dobili su i ruski predsjednik Vladimir Putin, izraelski premijer Benjamin Netanyahu, slovenski premijer Robert Golob, ali i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je odbio biti dio Trumpove mirovne inicijative.

Preko milijardu dolara u gotovini za mjesto u Trumpovom Odboru

Države koje se prijavljuju za trajno mjesto u tom tijelu će morati platiti "preko milijardu dolara u gotovini", prema "povelji" u koju je uvid imao AFP, a koja također Donaldu Trumpu daje široke ovlasti.

Na pitanje o prvoj godini Trumpovog drugog predsjedničkog mandata, glasnogovornik Guo je unatoč prošlogodišnjem trgovinskom ratu koji je započeo čelnik Bijele kuće, odgovorio umjerenim tonom.

"Kinesko-američki odnosi su naišli na fluktuacije, no uspjeli su zadržati stabilnu dinamiku u cjelini. To je u zajedničkom interesu kineskog i američkog naroda, a također odgovara zajedničkim očekivanjima međunarodne zajednice", rekao je Guo.

