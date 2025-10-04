Trump s nestrpljenjem čeka idući tjedan: Donosi se odluka na koju dugo čeka

Američki predsjednik Donald Trump jasno je rekao da želi Nobelovu nagradu za mir čiji će dobitnik biti poznat idućeg tjedna, no stručnjaci predviđaju da ima male izglede u usporedbi s onima koji marljivo i neprimjetno rade na 'zaboravljenim' sukobima u svijetu.

Dobitnik prestižne nagrade će biti objavljen u petak, 10. listopada, no u danima prije toga bit će objavljeni dobitnici Nobelove nagrade za medicinu, fiziku i kemiju. Trump bi se i u tim situacijama mogao spominjati zbog rezova u financiranju znanstvenih istraživanja.

Stil koji izaziva podjele

Trump je ovog tjedna rekao da bi bila "uvreda" za Sjedinjene Američke Države da on ne osvoji Nobelovu nagradu za mir, no stručnjaci u Oslu, gdje je sjedište odbora koje odabire dobitnike, tvrde da Trump u stvarnosti nema izgleda zbog svoje politike "Amerika na prvom mjestu" i stila koji izaziva podjele.

"To je posve nezamislivo", kazao je za AFP Oeivind Stenersen, povjesničar koji je istraživao nagradu i pisao knjige o njoj. Trump "je u mnogočemu suprotnost ideala koje Nobelova nagrada predstavlja", rekao je. "Nobelova nagrada za mir tiče se obrane multilateralne suradnje, naprimjer u Ujedinjenim narodima, a Trump krši to načelo, on slijedi svoj vlastiti put, unilateralno", dodao je.

Zaboravljeni sukobi

Američki čelnik tvrdi da je okončao šest ili sedam ratova u isto toliko mjeseci, za što stručnjaci kažu da je uvelike pretjerano.

Deseci tisuća ljudi mogu nominirati kandidata za Nobelovu nagradu za mir. Ove godine je nominirano 338 pojedinaca i organizacija, no njihova se imena 50 godina drže u tajnosti. Haggag je rekao da bi nagrada trebala otići akterima koji potiho djeluju iza kulisa. Naglasio je da Nobelov odbor treba skrenuti pozornost na "rad lokalnih mirotvoraca na terenu".

"To su zaboravljeni akteri mnogih zaboravljenih sukoba u svijetu", dodao je, navodeći kao primjere Sudan, Sahel i zemlje Afričkog roga: Somaliju, Etiopiju i Eritreju. Mreža volontera Emergency Response Rooms koji u Sudanu stavljaju na kocku vlastite živote kako bi nahranili ljude i pomogli im izdržati rat i glad, jedna je takva skupina, istaknuo je.

Neprofitne organizacije poput Odbora za zaštitu novinara (CPJ) i Reportera bez granica (RSF) bi također mogle biti nagrađene nakon smrtonosne godine za izvjestitelje, naročito u Pojasu Gaze.

"Nikada prije nije toliko novinara ubijeno u jednoj godini", rekla je Nina Grager, čelnica instituta za istraživanje mira u Oslu (PRIO). Julija Navalna, udovica kritičara Kremlja Alekseja Navalnog, jedna je od favoritkinja kladionica.

Nobelova nagrada za mir prošle je godine dodijeljena japanskoj organizaciji preživjelih u atomskim napadima Nihon Hidankyo zbog napora za zabranu nuklearnog oružja.

Švicarac za književnost?

Druga nagrada koja izaziva mnogo nagađanja je ona za književnost, a njezin će dobitnik biti poznat 9. listopada. Švicarski pisac Christian Kracht, kojeg se smatra najvećim suvremenim autorom njemačkog govornog područja, favorit je literarnih krugova.

Na ovogodišnjem sajmu knjiga u Goeteborgu, koji se svake godine održava nekoliko tjedana prije objave dobitnika Nobelove nagrada, "bili su prisutni mnogi pripadnici Švedske akademije (koja dodjeljuje nagradu), sjedeći u prvom redu tijekom njegovog (Krachtovog) predavanja", rekao je Bjorn Wiman, kulturni kritičar švedskog dnevnog lista Dagens Nyheter, za AFP. "A to je u pravilu siguran znak", kazao je.

Nakon što je Akademija prošle godine nagradila južnokorejsku književnicu Han Kang, Wiman smatra da će nagrada ove godine "otići bijelom muškarcu iz anglosaksonskog, njemačkog ili francuskog govornog područja". Najprije će u ponedjeljak biti objavljen dobitnik nagrade za medicinu, a potom za fiziku u utorak i kemiju u srijedu. Nagradom za ekonomiju 13. listopada se zaključuje sezona Nobela.

Mehanizmi prirođene imunosti, pronalazak leukemijskih matičnih stanica i otkriće hormona za regulaciju apetita su neka od polja medicine koja bi mogla biti nagrađena. Ovogodišnji dobitnici u znanstvenim disciplinama bi mogli iskoristiti pobjedu da skrenu pozornost na činjenicu da Trump smanjuje sredstva za znanstvena istraživanja u iznosu od više milijardi dolara.

Nobelova nagrade se sastoji od diplome, zlatne medalje i čeka u vrijednosti od oko 1,2 milijuna dolara.

