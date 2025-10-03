Melania objavila čudnu snimku i pokrenula lavinu teorija zavjere

Melania Trump (55) ponovno je privukla pažnju, ovaj put bizarnim videozapisom generiranim umjetnom inteligencijom, koji je objavila na društvenim mrežama. U videu se pojavljuje kao hologramska verzija sebe u prostoru nalik Trump Toweru, bez izgovorene riječi, uz kratak opis: „U budućnost“.

Foto: Profimedia

Objava je odmah pokrenula brojne komentare i stare teorije zavjere. Mnogi su se prisjetili spekulacija da Melaniju povremeno zamjenjuje dvojnica, koje su u javnosti prisutne još od 2017. godine. Neki su se pak našalili da će ubuduće na javna događanja slati isključivo digitalne verzije sebe.

Tehnologija kao nova opsesija

Melania, inače poznata po rijetkim javnim istupima, već je ranije pokazala interes za umjetnu inteligenciju. U nedavnom govoru naglasila je važnost odgovornog razvoja tehnologije, izjavivši:

"Roboti su ovdje. Budućnost više nije znanstvena fantastika."

Zanimljivo je i da se i njezin suprug Donald Trump (79) koristi AI sadržajem – nedavno je objavio generirani video koji je kasnije misteriozno nestao s njegovih profila.

POGLEDAJTE VIDEO: SPLIT PRILOG - raspisati Dragana može za ujutro