Trump premjestio nuklearni 'njuškač', dok je misteriozni iranski avion sinoć sletio u Moskvu

Američki zrakoplov WC-135R Constant Phoenix, takozvani "nuklearni njuškač", koji može detektirati radioaktivne čestice u zraku, sletio je na RAF Mildenhall u Suffolku. Događa se to u trenutku dok Donald Trump prijeti daljnjom vojnom akcijom. Navodno je bio na Bliskom istoku nekoliko dana prije nego što su Amerikanci bombardirali nuklearna postrojenja u lipnju, piše Metro.co.uk.

Američki predsjednik upozorio je da Iranu istječe vrijeme za potpisivanje novog sporazuma o zabrani nuklearnog oružja u zemlji. Američki ratni brodovi raspoređeni su u Zaljevu, a Trump je upozorio da se prema regiji kreće "masivna armada" predvođena nosačem zrakoplova USS Abraham Lincoln. Sada se strahuje da će lipanjski napad biti "kikiriki" naspram ovog koji navodno slijedi. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi rekao je pak da su teheranske oružane snage spremne "s prstima na okidaču" i da će odmah i snažno odgovoriti na bilo kakvu agresiju.

"Nuklearni njuškač" sletio je u Britaniju tjednima prije nego što je Rusija napala Ukrajinu, ali nije jasno zašto je sada u Velikoj Britaniji. Zrakoplov je dobio zadatak od Ujedinjenih naroda da prati razinu zračenja.

Misterij iranskog aviona u Moskvi

Jedan drugi zrakoplov mogao bi otkriti planove iranskog vodstva dok Trump prijeti vojnom akcijom. Misteriozni zrakoplov viđen je kako napušta Teheran sinoć oko 21.30 UTC, što je bio jedan od posljednjih planiranih letova s ​​aerodroma. Nazvan IRAN07 i "iranska vlada" kojim upravlja Meraj Airlines, Airbus A321 brzo je privukao pozornost internetskih detektiva zbog svoje sumnjive rute.

Zrakoplov je preletio Azerbajdžan prije ulaska u ruski zračni prostor, sletjevši na moskovsku zračnu luku Vnukovo neposredno prije ponoći, prema Flightracker24. Airbus A321 ima mjesta za do 239 putnika i koristi se na kratkim i srednjim letovima.

Iako podaci o putnicima u iranskom vladinom zrakoplovu nisu otkriveni, let budi sjećanja na još jedan bijeg poznatog čovjeka u Rusiju - bivšeg sirijskog predsjednika Bashara al-Assada i njegove obitelji - dok se njegova brutalna vladavina raspadala. Obitelj je dobila azil u Rusiji u prosincu 2024. kada su sirijski pobunjenici zauzeli glavni grad Damask nakon 13 godina razornog građanskog rata i još dulje vladavine obitelji Assad.

Rusija je postala sigurno utočište za bivše diktatore i sumnjive osobe, uključujući bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča, koji je pod sankcijama EU.

