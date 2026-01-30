FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEŠTO SE OPASNO KUHA /

Trump premjestio nuklearni 'njuškač', dok je misteriozni iranski avion sinoć sletio u Moskvu

Trump premjestio nuklearni 'njuškač', dok je misteriozni iranski avion sinoć sletio u Moskvu
×
Foto: Profimedia7ilustracija

Američki predsjednik upozorio je da Iranu istjeće vrijeme za potpisivanje novog sporazuma o zabrani nuklearnog oružja u zemlji

30.1.2026.
15:15
Tajana Gvardiol
Profimedia7ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američki zrakoplov WC-135R Constant Phoenix, takozvani "nuklearni njuškač", koji može detektirati radioaktivne čestice u zraku, sletio je na RAF Mildenhall u Suffolku. Događa se to u trenutku dok Donald Trump prijeti daljnjom vojnom akcijom. Navodno je bio na Bliskom istoku nekoliko dana prije nego što su Amerikanci bombardirali nuklearna postrojenja u lipnju, piše Metro.co.uk.

Američki predsjednik upozorio je da Iranu istječe vrijeme za potpisivanje novog sporazuma o zabrani nuklearnog oružja u zemlji. Američki ratni brodovi raspoređeni su u Zaljevu, a Trump je upozorio da se prema regiji kreće "masivna armada" predvođena nosačem zrakoplova USS Abraham Lincoln. Sada se strahuje da će lipanjski napad biti "kikiriki" naspram ovog koji navodno slijedi. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi rekao je pak da su teheranske oružane snage spremne "s prstima na okidaču" i da će odmah i snažno odgovoriti na bilo kakvu agresiju.

"Nuklearni njuškač" sletio je u Britaniju tjednima prije nego što je Rusija napala Ukrajinu, ali nije jasno zašto je sada u Velikoj Britaniji. Zrakoplov je dobio zadatak od Ujedinjenih naroda da prati razinu zračenja.

Misterij iranskog aviona u Moskvi

Jedan drugi zrakoplov mogao bi otkriti planove iranskog vodstva dok Trump prijeti vojnom akcijom. Misteriozni zrakoplov viđen je kako napušta Teheran sinoć oko 21.30 UTC, što je bio jedan od posljednjih planiranih letova s ​​aerodroma. Nazvan IRAN07 i "iranska vlada" kojim upravlja Meraj Airlines, Airbus A321 brzo je privukao pozornost internetskih detektiva zbog svoje sumnjive rute.

Zrakoplov je preletio Azerbajdžan prije ulaska u ruski zračni prostor, sletjevši na moskovsku zračnu luku Vnukovo neposredno prije ponoći, prema Flightracker24. Airbus A321 ima mjesta za do 239 putnika i koristi se na kratkim i srednjim letovima.

Iako podaci o putnicima u iranskom vladinom zrakoplovu nisu otkriveni, let budi sjećanja na još jedan bijeg poznatog čovjeka u Rusiju - bivšeg sirijskog predsjednika Bashara al-Assada i njegove obitelji - dok se njegova brutalna vladavina raspadala. Obitelj je dobila azil u Rusiji u prosincu 2024. kada su sirijski pobunjenici zauzeli glavni grad Damask nakon 13 godina razornog građanskog rata i još dulje vladavine obitelji Assad.

Rusija je postala sigurno utočište za bivše diktatore i sumnjive osobe, uključujući bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča, koji je pod sankcijama EU.

POGLEDAJTE VIDEO: Izlaze mučni detalji pokolja u Iranu: 2600 mrtvih, po kućama skupljaju tijela

ZrakoplovAvionIranMoskvaVelika Britanija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEŠTO SE OPASNO KUHA /
Trump premjestio nuklearni 'njuškač', dok je misteriozni iranski avion sinoć sletio u Moskvu