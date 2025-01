Trump šokirao odlukom koju će zemlju prvu posjetiti! Uskoro poznata sudbina TikToka

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da pregovara s više ljudi o kupnji TikToka i da će odluku o budućnosti popularne aplikacije vjerojatno donijeti u sljedećih 30 dana.

"Razgovarao sam s mnogim ljudima o TikToku i postoji veliki interes za TikTok", rekao je Trump novinarima na Air Force Oneu tijekom leta za Floridu. Ranije u subotu, Reuters je izvijestio da su dvije osobe koje su upoznate s raspravama rekle da Trumpova administracija radi na planu za spas TikToka koji uključuje povezivanje softverske tvrtke Oracle i grupe vanjskih investitora kako bi učinkovito preuzeli kontrolu nad radom aplikacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema sporazumu o kojem pregovara Bijela kuća, vlasnik TikToka sa sjedištem u Kini, ByteDance, zadržao bi udio u tvrtki, ali prikupljanje podataka i ažuriranje softvera nadzirao bi Oracle, koji već predstavlja temelj TikTokove web infrastrukture, rekli su izvori Reutersu. Međutim, u svojim komentarima novinarima tijekom leta, Trump je rekao da nije razgovarao s Larryjem Ellisonom iz Oraclea o kupnji aplikacije.

Upitan sklapa li ugovor s Oracleom i drugim investitorima kako bi spasio TikTok, Trump je rekao: "Ne, ne s Oracleom. Brojni ljudi razgovaraju sa mnom, vrlo značajni ljudi, o njegovoj kupnji i tu ću odluku donijeti vjerojatno tijekom sljedećih 30 dana. Kongres je dao 90 dana ako možemo spasiti TikTok, mislim da bi to bilo dobro." Trump je ranije rekao da bi "želio da Sjedinjene Države imaju 50 posto vlasničke pozicije u zajedničkom ulaganju" u TikToku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gaza

Američki predsjednik rekao je u subotu na letu u predsjedničkom zrakoplovu i da bi Jordan i Egipat trebali odvesti više Palestinaca iz Gaze, gdje je rat Izraela protiv Hamasa izazvao humanitarnu krizu.

"Rekao sam mu da bih volio da preuzme više jer trenutno gledam cijeli pojas Gaze i nered je, pravi nered. Volio bih da uzme ljude", rekao je Trump o svom razgovarati u subotu s jordanskim kraljem Abdullahom.

"Želio bih da Egipat uzme ljude", rekao je Trump novinarima, dodajući da će razgovarati s egipatskim predsjednikom Abdelom Fattahom al-Sisijem u nedjelju. Izrael je pokrenuo svoju kampanju u Gazi nakon napada Hamasa 7. listopada, kada su militanti ubili 1200 ljudi i odveli više od 250 talaca u Gazu, prema izraelskim podacima. Od tada je izraelska kampanja ubila više od 47.000 Palestinaca u Gazi, prema tamošnjim zdravstvenim vlastima. Više od 400 izraelskih vojnika također je poginulo u borbama za Gazu.

Prvo putovanje

Trump je također rekao da bi njegovo prvo međunarodno putovanje moglo biti u Saudijsku Arabiju. U razgovoru s novinarima na Air Force Oneu, Trump je rekao da bi njegova prva inozemna destinacija "mogla biti Saudijska Arabija", iako tradicionalno američki predsjednici posjećuju Britaniju. Trump je rekao da je posljednji put putovao u Saudijsku Arabiju jer je arapsko kraljevstvo pristalo kupiti američku robu vrijednu milijarde dolara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da je ta ponuda ispravna, ponovio bih to", rekao je.

Predsjednik Trump također je izvijestio da ima planiran razgovor s britanskim premijerom Keirom Starmerom u sljedeća 24 sata. Dodao je da se on i Starmer "dobro slažu" unatoč tome što je on "liberalan", što je za njega "malo drugačije".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trump bi mogao razmisliti o povratku u Svjetsku zdravstvenu organizaciju

Donald Trump rekao je u subotu da bi mogao razmisliti o povratku u Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO), nekoliko dana nakon što je naredio izlazak SAD-a iz globalne zdravstvene agencije zbog, kako je opisao, lošeg postupanja s pandemijom Covida-19 i drugim međunarodnim zdravstvenim krizama.

"Možda bismo razmislili da to ponovno učinimo, ne znam. Možda bismo. Oni bi to morali dovesti u red", rekao je Trump na skupu u Las Vegasu. Predviđeno je da SAD napusti WHO 22. siječnja 2026. Trump je taj korak najavio u ponedjeljak nakon što je položio prisegu za drugi mandat u Bijeloj kući.

SAD je daleko najveći financijski podupiratelj WHO-a, doprinoseći s oko 18 posto njezina ukupnog financiranja. Zadnji dvogodišnji proračun WHO-a za razdoblje 2024./2025. iznosio je 6,8 milijardi dolara. Trump je okupljenima u Las Vegasu rekao da nije zadovoljan što SAD plaća više WHO-u nego Kina, koja ima mnogo više stanovnika.

Trumpovo otpuštanje neovisnih nadzornika izazvalo niz kritika

Demokrati i drugi u subotu su kritizirali kasnonoćno otpuštanje glavnih inspektora u više vladinih agencija koje je naložio američki predsjednik Donald Trump kao nezakonito te je izazvalo zabrinutost najmanje jednog kolege republikanca. U nečemu što su kritičari nazvali kasnonoćnom čistkom, Trump je u petak otpustio 17 neovisnih nadzornika, rekla je Reutersu osoba koja je upoznata s tim pitanjem, što je potez koji otvara put zamjeni neovisnih nadzornika lojalistima. Američki senator Adam Schiff, dugogodišnji Trumpov demokratski protivnik, rekao je da je postupak jasno kršenje zakona.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Trump ne želi odgovornost za zloporabe u uredu", rekao je Schiff u objavi na platformi X. "On ponovno puni močvaru." Obraćajući se novinarima na Air Force Oneu, Trump je branio potez rekavši da je "to vrlo uobičajena stvar". Nije rekao tko će biti postavljen na upražnjena mjesta.

Glavni inspektori u agencijama, uključujući odjele za državu, obranu i promet, e-poštom su obaviješteni od direktora osoblja Bijele kuće da su odmah otpušteni, rekao je Reutersu izvor koji je htio ostati anoniman. Čini se da otpuštanja, podijeljena manje od tjedan dana nakon što je Trump preuzeo dužnost za svoj drugi mandat, krše savezni zakon, navelo je neovisno Vijeće glavnih inspektora za integritet i učinkovitost u pismu Bijeloj kući u petak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zakon zahtijeva od predsjednika da Kongresu da "suštinsko obrazloženje, uključujući detaljne i konkretne razloge" za otpuštanja 30 dana unaprijed, navodi vijeće u pismu Sergiju Goru, direktoru osoblja Bijele kuće. Gorov e-mail od petka otpuštenim inspektorima navodi "promjenu prioriteta" kao razlog za otpuštanja, navodi se u pismu, koje je prenio Politico.

"U ovom trenutku ne vjerujemo da su poduzete radnje pravno dostatne za smjenu generalnih inspektora koje je imenovao predsjednik i potvrdio Senat", rekao je predsjedavajući Vijeća Hannibal Ware, predlažući Goru da se posavjetuje sa savjetnikom Bijele kuće. Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za komentar.

Michael Bromwich, bivši glavni inspektor Ministarstva pravosuđa, rekao je da su otpuštanja bila "jasno nezakonita". Glavni inspektor je neovisna pozicija koja provodi revizije i istrage o navodima o rasipanju, prijevari i zlouporabi ovlasti. Republikanski senator Chuck Grassley, dugogodišnji pristaša glavnih inspektora, rekao je da želi znati zašto je Trump otpustio "pse čuvare".

Masovna otpuštanja

"Možda postoji dobar razlog zbog kojeg su otpušteni. Moramo to znati ako je tako. Želio bih dodatno objašnjenje od predsjednika Trumpa", rekao je Grassley u izjavi, dodajući da detaljna 30-dnevna obavijest o uklanjanju nije dostavljena Kongres.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kolega republikanski senator John Barrasso rekao je kako vjeruje da će Trump donijeti mudre odluke o glavnim inspektorima. “Neki od njih zaslužuju otkaz”, rekao je za Fox News. Čelnik demokrata u Senatu Chuck Schumer nazvao je otpuštanja "jezivom čistkom" i primjerom "nezakonitog pristupa" Trumpove administracije.

Agencije nastavljaju s naredbama Trumpa, koji se vratio na predsjedničku dužnost 20. siječnja, da preoblikuju saveznu birokraciju ukidanjem programa raznolikosti, poništavanjem ponuda za posao i zanemarivanjem više od 150 dužnosnika nacionalne sigurnosti i vanjske politike.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otpuštanja u petak poštedjela su glavnog inspektora Ministarstva pravosuđa Michaela Horowitza, piše New York Times. Washington Post, koji je prvi izvijestio o otpuštanjima, rekao je da je većina imenovana tijekom Trumpova prvog mandata 2017.-2021.

Izvor upoznat s problemom koji je govorio pod uvjetom anonimnosti rekao je da je među glavnim inspektorima koje je Trump otpustio John Sopko, posebni glavni inspektor za obnovu Afganistana. Mnogi politički imenovani čelnici agencija i odjela dolaze i odlaze sa svakom administracijom, ali glavni inspektor može služiti pod više predsjednika.

Tijekom svog prvog mandata, Trump je otpustio pet glavnih inspektora u razdoblju od dva mjeseca 2020. To je uključivalo glavnog inspektora State Departmenta, koji je imao ulogu u postupku opoziva predsjednika. Prošle je godine Trumpov prethodnik, demokrat Joe Biden, otpustio glavnog inspektora Odbora za umirovljenje željeznica SAD-a, nakon što je istraga pokazala da je dužnosnik stvorio neprijateljsko radno okruženje. Godine 2022. Kongres je pojačao zaštitu glavnih inspektora, otežavajući njihovu zamjenu ručno odabranim dužnosnicima i zahtijevajući dodatna objašnjenja od predsjednika za njihovu smjenu.

POGLEDAJTE VIDEO: NATO u krizi: Trump diže uloge, a Rusija se priprema za dijalog!