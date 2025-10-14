Trump pred ključnom odlukom, Putin dobio posljednje upozorenje: 'To će biti poljubac smrti'

Američki predsjednik Donald Trump sve je bliže donošenju značajne odluke o opskrbi Kijeva krstarećim raketama dugog dometa Tomahawk, potez za koji zapadni dužnosnici kažu da je uvelike potaknut najnovijim razornim napadima Rusije na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu.

Ovaj strateški potez je proračunat ne samo za jačanje ukrajinske obrane, već i za prisiljavanje europskih saveznika, posebno Njemačke u vezi s njezinim projektilom Taurus, "da slijede taj primjer", piše Kyiv post.

Kulminacija ovog strateškog manevriranja bit će sastanak u Washingtonu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebao bi u petak posjetiti Trumpa u Bijeloj kući u sklopu putovanja usmjerenog na osiguranje ključnih sposobnosti.

Trumpov ultimatum

Trumpovi nedavni signali ukazuju na rastuću frustraciju ruskim odbijanjem sudjelovanja u mirovnim pregovorima, što dovodi do potencijalnog zaokreta oko oružja dugog dometa za koje je Moskva prethodno upozoravala da bi uništilo bilateralne odnose.

Naglašavajući ovaj ultimatum, Trump je u nedjelju razmišljao o toj mogućnosti: "Moglo bi se reći: 'Gledaj, ako se ovaj rat ne riješi, poslat ću im Tomahawke.' Tomahawk je nevjerojatno oružje, vrlo ofenzivno oružje. I iskreno, Rusiji to ne treba"

Sama prijetnja osmišljena je kako bi se izvršio ogroman pritisak i na Moskvu i na neodlučne zapadne partnere, rekli su izvori za Kyiv Post.

Zelenski potvrdio da putuje u Washington

Zelenski je na društvenim mrežama najavio svoj nadolazeći posjet Washingtonu, navodeći da je glavni fokus "zračna obrana i naše sposobnosti dugog dometa usmjerene na vršenje pritiska na Rusiju radi mira".

Potvrdio je da je njegova delegacija, uključujući premijera i visoke dužnosnike obrane i sigurnosti, već otputovala te da će se sastati i s obrambenim i energetskim tvrtkama.

Zelenski će također istražiti potencijalnu ulogu Ukrajine u američkoj domaćoj strategiji raketne obrane, rekao je drugi izvor za Kyiv Post.

'Zlatna kupola za Ameriku'

Ova veza dio je Trumpove vizije za inicijativu raketne obrane "Zlatna kupola za Ameriku", program osmišljen za modernizaciju američke obrane od svih vrsta zračnih prijetnji, uključujući hipersonične rakete, usred rastućih prijetnji nuklearnih protivnika poput Rusije, Kine i Sjeverne Koreje.

Veza s američkim programima domovinske obrane sugerira da odluka o Tomahawku nije samo o stranoj pomoći, već o integraciji ukrajinske vojne borbe u širu, naprednu američku sigurnosnu strategiju, objasnili su izvori.

Raspravu o Tomahawku analitičari smatraju proračunatom eskalacijom s više ciljeva, uključujući izravan utjecaj na rusku sposobnost vođenja rata, prema riječima Glena Howarda, predsjednika američkog think-tanka Saratoga Foundation.

Posljednje upozorenje Putinu: 'Poljubac smrti'

"Vjerujem da Trump iskorištava svoje nedavne akcije u Gazi kako bi agresivno ponovno potaknuo kampanju 'maksimalnog pritiska' protiv Rusije", rekao je Howard za Kyiv Post, dodajući: "Spekulativno, možda čak poziva predsjednika Zelenskog da javno objavi transfer krstarećih raketa Tomahawk."

Howard sugerira da je odgoda bila "posljednje upozorenje Putinu – poruka 'posljednje prilike' koja sugerira: 'Rekao sam ti, ali ti si odlučio ne težiti miru.'" Stručnjak se također usredotočio na tehnički i strateški pomak: "Dodavanje Tomahawka moglo bi biti 'poljubac smrti' za ruske rafinerijske kapacitete", rekao je.

Što se tiče europskog pritiska, Howard je sugerirao: "Ako SAD isporuči Ukrajini Tomahawke, to bi nesumnjivo povećalo pritisak na Njemačku, koja se do sada opirala isporuci Taurusa unatoč značajnim nagađanjima." "Ovaj potez znatno mijenja stratešku situaciju, posebno u vezi s mostom kroz Kerčki tjesnac i njegovom budućnošću", zaključio je.

Masovni napad Rusije prije zime

Primarni katalizator agresivne promjene politike Washingtona je rastuća humanitarna katastrofa koja je rezultat ciljane, masovne zračne kampanje Rusije prije zime, kako je istaknuo Jurij Boječko, izvršni direktor američke neprofitne organizacije Hope for Ukraine.

U razgovoru za Kyiv Post, Boyechko je istaknuo, pozivajući se na Zelenskog, da je Rusija prošli tjedan lansirala zapanjujuću količinu zračnog oružja, preko 4500 dronova, raketa i jedriličnih bombi, što označava jedno od najintenzivnijih razdoblja zračnih napada od početka invazije velikih razmjera.

"Ova količina oružja... pokazuje da Rusija ulaže ogromne resurse u svoju zračnu kampanju, pokušavajući nadvladati ukrajinsku protuzračnu obranu", rekao je.

Proračunata vojna strategija

Naglasio je proračunatu okrutnost napada: "Ovo nije nasumična borba; to je jasna, proračunata vojna strategija osmišljena da stvori masovnu humanitarnu katastrofu."

"Napadi su posebno usmjereni na elektrane, trafostanice i plinsku infrastrukturu", naglasio je, dodajući: "Ovo je zastrašujuća taktika namijenjena prekidu grijanja i struje milijunima obitelji diljem Ukrajine, uključujući i velike gradove poput Kijeva i Odese, baš kada zimske temperature počnu padati."

Boječko je zaključio jasnim apelom: "Ako zapadni saveznici ne mogu zatvoriti nebo iznad Ukrajine, onda moraju osigurati da Ukrajina može brzo popraviti oštećenu infrastrukturu i osigurati rezervno napajanje tamo gdje su popravci nemogući."

