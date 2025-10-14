Trump nazvao Orbana 'fantastičnim': 'Znam da to drugi ne misle, ali samo sam ja bitan'

Mađarski premijer Viktor Orban je "fantastičan" vođa, rekao je američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak na tiskovnoj konferenciji u egipatskom ljetovalištu Šarm el-Šeik.

Viktor Orban objavio je tu snimku na svojoj Facebook stranici. Predsjednik Trump je uspio!". na snimci se čuje Trump kako govori:

"Imamo ovdje Mađarsku. Oh, Viktore! ... Volimo Viktora", govori emotivni Trump.

'Ja sam jedini bitan'

"Fantastičan si. Znam da se puno ljudi ne slaže sa mnom, ali ja sam jedini koji je bitan".

Donald Trump pozvao je mađarskog premijera u Egipat gdje je prisustvovao potpisivanju sporazuma o kraju rata u Gazi.

Trump je dodao da je podržao Orbana na posljednjim izborima i naglasio da je pobijedio za 28 postotnih bodova.

"Stoga ćeš idući put proći još bolje ... Stojimo uz tebe sto posto".

"Hvala, gospodine predsjedniče! Nastavljamo putem mira!", napisao je Orban u svojoj objavi.

'Mirovni pregovori nisu sprint'

"Svijet je jučer gledao Egipat. Američki predsjednik Trump učinio je nešto što bi malo tko pomislio čak i prije nekoliko mjeseci.

Njegov uspjeh šalje poruku: mirovni pregovori nisu sprint već maraton. Neuspjeh mirovnih pregovora razlog je da se ne povuče već da se nastavi.

Europljanima nedostaje ta upornost i postojanost. Ako stvari ne idu po njihovom, uvrijede se i povuku. Ovo ne može biti ovako. Tako bi to predsjednik Trump napravio.

Na posao dragi Europljani!", napisao je u drugoj objavi.

