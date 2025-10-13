Naoružani ruski vojnici na estonskoj granici dižu paniku na Baltiku: Reagirao ministar

Situacija na estonsko-ruskoj granici je pod kontrolom i izvješća o napetoj situaciji su pretjerana, rekao je ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna nakon zatvaranja Saatse Boota i viđenja naoružanih ruskih vojnika na toj cesti u petak.

Reports suggesting that the situation on the Estonian-Russian border is becoming tense are exaggerated.



There is a road in South-East Estonia that briefly crosses into Russian territory. Locals are permitted to use it without stopping. On Friday, we observed seven armed Russian…

U petak je Granična straža zatvorila cestu kroz mali dio ruskog teritorija poznat kao Saatse Boot, kroz koji Estonci i drugi mogu voziti bez posebne dozvole, nakon porasta ruske aktivnosti. Video snimka prikazuje sedam naoružanih osoba u vojnim uniformama kako stoje na cesti.

U subotu navečer ministar unutarnjih poslova Igor Taro rekao je da je situacija mirna i da se razina prijetnje nije promijenila. Skupina je napustila područje.

'Situacija je preuveličana'

Tsahnka je u nedjelju poslijepodne komentirao situaciju, rekavši da je preuveličana.

"Izvješća koja sugeriraju da situacija na estonsko-ruskoj granici postaje napeta su preuveličana. U jugoistočnoj Estoniji postoji cesta koja nakratko prelazi na ruski teritorij. Lokalnom stanovništvu dopušteno je koristiti je bez zaustavljanja. U petak smo na toj cesti, na ruskoj strani, primijetili sedam naoružanih ruskih vojnika. Kako bismo izbjegli potencijalne incidente, privremeno smo zaustavili promet.

Dugoročno planiramo potpuno prestati koristiti ovu cestu. Alternativna ruta koja zaobilazi ruski teritorij već je dostupna, a nova je u izgradnji. Trenutni raspored je povijesna anomalija.

Da budemo jasni: na granici se ne događa ništa akutno. Rusi djeluju nešto asertivnije i vidljivije nego prije, ali situacija ostaje pod kontrolom", dodao je.

"Situacija ostaje mirna i potpuno pod kontrolom", komentirali su iz Ministarstva.

