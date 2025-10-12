Kamuflirani vojnici na granici europske države, uslijedila munjevita rekacija: 'To nisu graničari!'

Ruski vojnici pojavili su se u blizini graničnog prijelaza u Estoniji, što je u petak dovelo do privremenog zatvaranja ceste i obnovilo zabrinutost među sigurnosnim stručnjacima da Moskva aktivno testira NATO savez kroz proračunato "hibridno ratovanje".

Incident se dogodio na Saatse Bootu, dionici estonske ceste dugoj jedan kilometar koja nakratko prolazi kroz ruski teritorij.

Estonski odbor za policiju i graničnu stražu (PPA) zaustavio je promet u petak poslijepodne nakon što je na cesti otkrio jedinicu naoružanih muškaraca koji "definitivno nisu bili graničari".

Video snimka prikazuje kamuflirano osoblje, čija su lica bila pokrivena, kako formira liniju preko rute - potez koji je odmah izazvao strah od namjerne provokacije, piše Kyiv Post. Pojavio se i video naoružanih muškaraca.

Estonske vlasti zatvorile su cestu kako bi osigurale sigurnost civila i spriječile eskalaciju, a Meelis Saarepuu, voditelj graničnog ureda Južne prefekture pri PPA-i, opisao je akciju kao "prijetnju".

Rusija: 'Operacija je rutinska'

Rusija je, kada ju je Tallinn kontaktirao, odbacila aktivnost kao "potpuno rutinske operacije". Očekuje se da će cesta ostati zatvorena barem do utorka dok se situacija prati.

Neobična prisutnost na granici slijedi širi obrazac nedavnih ruskih akcija protiv baltičkih saveznika, uključujući ponovljena kršenja zračnog prostora i ometanje GPS-a.

Vojni analitičari ove incidente smatraju komponentama dugoročne strategije destabilizacije NATO saveza. Umirovljeni pukovnik američke vojske Richard Williams, bivši zamjenik direktora u NATO-ovom odjelu za obrambena ulaganja, rekao je u subotu navečer za Kyiv Post da je ta aktivnost više od obične granične provokacije.

'To je dio hibridnog ratovanja'

Povećanu vojnu prisutnost uokvirio je kao širi strateški test koji je dio kampanje "višestrukog hibridnog ratovanja".

"Povećana ruska aktivnost u blizini estonske granice može se promatrati kao nastavak ruskog testa NATO-ove reakcije na njihove akcije", rekao je pukovnik Williams.

Napomenuo je da bi takve provokacije Kremlja, "posebno u kombinaciji s gomilanjem ruskih trupa nasuprot prijelaza i/ili onima usmjerenima na Suwalski prolaz, strateški koridor koji vodi do Kalinjingradske oblasti, mogle biti značajne."

Williams je posebno povezao vojno držanje s drugim destabilizirajućim taktikama koje koristi Moskva, navodeći da se akcija "često kombinira s ilegalnim migracijama kao dijelom njezine kampanje subverzije".

Granični sukob ponovno je potaknuo raspravu u Tallinnu o tome kako najbolje osigurati istočnu granicu.

Estonski ministar unutarnjih poslova Igor Taro izjavio je da unatoč neviđenoj pojavi naoružanih skupina, ukupna razina prijetnje ostaje "mirna".

Iako je ministar prethodno izjavio da "nema razloga za potpuno zatvaranje" granice, naglasio je da je izgradnja fizičke obilaznice oko Saatse Boota prioritet kako bi se uklonio svakodnevni rizik za građane.

