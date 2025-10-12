STROŽA POLITIKA /

Veliki prevrat u Njemačkoj, spremaju se deportacije: 'Vraćamo radno sposobne muškarce'

Veliki prevrat u Njemačkoj, spremaju se deportacije: 'Vraćamo radno sposobne muškarce'
×
Foto: Davor Kibel/pixsell

Glavni cilj, kao što je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt rekao, jest u Siriju vratiti 'mlade, radno sposobne muškarce' koji traže azil

12.10.2025.
16:26
Hina
Davor Kibel/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

 Njemačka priprema deportaciju mladih Sirijaca iz zemlje čak i slučaju da nemaju policijski dosje, reklo je ministarstvo unutarnjih poslova u nedjelju.

Glavni cilj, kao što je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt rekao za novine Bild u nedjelju, jest u Siriju vratiti "mlade, radno sposobne muškarce" koji traže azil.

Bilo kakva deportacija iziskuje sporazum s novom vladom u Damasku.

Njemačka nije izravno deportirala ljude u Siriju od 2012. zbog građanskog rata. Ponovno pokretanje procesuiranja zahtjeva za azil predstavlja prvi korak u tom smjeru. 

Svrgavanje režima Bašara al-Asada potaklo promjene

Kada bi proteklih godina Sirijcima bilo naloženo da napuste zemlju, u pravilu bi ih se premještalo u drugu članicu Europske unije odgovornu za njihov zahtjev za azilom jer je to bila prva zemlja gdje su ušli u Uniju.

No, svrgavanje represivnog režima Bašara al-Asada u prosincu je promijenilo način razmišljanja u Berlinu.

Koalicija desnog centra kancelara Friedricha Merza, koja je preuzela vlast u svibnju, obećala je strožu politiku prema migracijama, uključujući odbijanje novih tražitelja azila, naročito onih s policijskim dosjeom.

POGLEDAJTE VIDEO: U Hrvatsku je deportirano preko 1000 migranata: Evo kakva ih procedura sada čeka

SirijaNjemačkaDeportacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STROŽA POLITIKA /
Veliki prevrat u Njemačkoj, spremaju se deportacije: 'Vraćamo radno sposobne muškarce'