Trump poslao jezivo upozorenje: 'Ako ovo ne napravite, izbit će ogromno krvoproliće'

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju navečer upozorio je da će izbiti "ogromno krvoproliće" ako Hamas u narednim danima ne pristane na sporazum o okončanju rata u Gazi.

U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je istaknuo da su razgovori s Hamasom o oslobađanju talaca, okončanju rata u Gazi i postizanju mira na Bliskom istoku bili pozitivni i uspješni.

Dodao je da će se pregovarački timovi Hamasa, Izraela i SAD-a sastati u ponedjeljak u Egiptu kako bi razradili završne detalje.

'Nešto što nitko ne želi vidjeti'

Trump navodi da mu je rečeno kako bi prva faza, koja se odnosi na oslobađanje talaca u zamjenu za oslobađanje palestinskih zatvorenika, trebala biti dovršena ovaj tjedan.

Međutim, zamolio je sve strane da djeluje brzo. "Vrijeme je krucijalno - ili će uslijediti ogromno krvoproliće. Nešto što nitko ne želi vidjeti", napisao je Trump u objavi.

Podsjetimo, Izrael i Hamas prošli tjedan prihvatili su dijelove Trumpovog plana od 20 točaka koji za cilj ima okončati sukob u Gazi i osloboditi taoce.

Iako je Hamas još u petak prihvatio oslobađanje talaca i neke druge točke, izbjegli su sporne elemente poput poziva na razoružanje. U međuvremenu je Trump pozvao Izrael da prestanu bombardirati Gazu, no napadi su se svejedno nastavili.

