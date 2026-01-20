Trump odgovorio koliko će daleko ići kako bi osvojio Grenland: 'Saznat ćete'

Američki predsjednik Donald Trump započeo je u utorak svoje obraćanje medijima s riječima da je prošla godina bila "nevjerojatno razdoblje". Ipak, on sam neće čitati "knjigu" svojih postignuća koju je Bijela kuća izdala za prisutne.

"Učinili smo više nego bilo koja druga administracija u smislu vojske, u smislu okončanja ratova, u smislu dovršetka ratova. Nitko nije vidio nešto slično", kaže Trump. Najavio je kako ide na prekrasno mjesto u Švicarskoj, misleći na ekonomski forum u Davosu.

"Siguran sam da me u Švicarskoj s velikim veseljem očekuju", dodao je.

Na početku je komentirao teme iz zemlje, a u jednom trenutku se čak pohvalio svojom sposobnošću suočavanja s boli. Zatim se osvrnuo na carine, ali nije spominjao konkretne zemlje.

Uzeli smo stotine milijardi

"Ne znam što će Vrhovni sud učiniti", rekao je misleći na presudu Vrhovnog suda o sveobuhvatnim američkim carinama koje su već uvedene prošle godine.

"Mislim da mi se to čini tako jasno da ne može biti jasnije. Dopušteno vam je uvesti licencu - carina je vjerojatno manje stroga od onoga što bi licenca mogla biti. Ne znam gdje postoji slučaj, ali uzeli smo stotine milijardi dolara i ako izgubimo taj slučaj, moguće je da ćemo morati učiniti sve što možemo da to vratimo. Ne znam kako će se to učiniti vrlo lako, a da se ne povrijedi mnogo ljudi, ali s nestrpljenjem čekamo taj slučaj. I imamo ogromnu nacionalnu sigurnost zbog carina i ogromne prihode", rekao je.

Američki predsjednik je posljednjih dana zaprijetio uvođenjem dodatnih carina europskim zemljama ako odbiju njegovu ambiciju da preuzme Grenland.

Trump se osvrnuo i na situaciju u Venezueli. Ranije ovog mjeseca, američka vojna operacija zarobila je predsjednika zemlje Nicolasa Madura, prije nego što mu je suđeno na sudu u New Yorku.

"Obožavam Venezuelu", rekao je.

Ne može prežaliti Nobelovu nagradu

Sat vremena nakon početka svog govora, spomenuo je Nobelovu nagradu. Opet je rekao da ju je trebao dobiti nakon što je nabrojao svoja postignuća u spriječavanju i zaustavljanju ratova. Podsjetimo, u poruci koju je napisao premijeru Norveške, navodi gubitak te nagrade kao razlog za svoje zahtjeve za Grenlandom.

"S obzirom na to da je vaša zemlja odlučila da mi ne dodijeli Nobelovu nagradu za mir jer sam zaustavio 8 ratova PLUS, više ne osjećam obvezu razmišljati isključivo o miru, iako će on uvijek biti dominantan, već sada mogu razmišljati o tome što je dobro i ispravno za Sjedinjene Američke Države. Danska ne može zaštititi tu zemlju od Rusije ili Kine, a zašto uopće imaju 'pravo vlasništva'? Ne postoje pisani dokumenti, samo se zna da je tamo prije stotina godina pristao brod, ali i mi smo imali brodove koji su tamo pristajali. Učinio sam više za NATO nego bilo koja druga osoba od njegovog osnutka, a sada bi NATO trebao nešto učiniti za Sjedinjene Američke Države. Svijet nije siguran osim ako nemamo potpunu i totalnu kontrolu nad Grenlandom", stajalo je u pismu.

Red je na NATO-u

Donald Trump se osvrnuo na "postignuće" vezano uz NATO, gdje su se članice složile povećati svoju obrambenu potrošnju s 2 posto na 5 posto BDP-a.

"Učinio sam više za NATO nego bilo koja druga osoba živa ili mrtva Mislim da će vam to uglavnom reći. Mislim da biste o tome mogli pitati glavnog tajnika Marka Ruttea. I on je to rekao. Ali NATO se mora prema nama odnositi pravedno. Veliki strah koji imam u vezi s NATO-om je taj što trošimo ogromne količine novca s NATO-om i znam da ćemo im priskočiti u pomoć, ali stvarno se pitam hoće li oni priskočiti nama", rekao je.

Na pitanje koliko će daleko ići kako bi osvojio Grenland, Trump je rekao:

"Saznat ćete".

'Malo su grubi kad nisam u blizini'

Novinar je pitao Donalda Trumpa kako bi okarakterizirao svoj trenutni odnos s britanskim premijerom Keirom Starmerom i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Također su ga pitali je li razgovarao s njima od svoje objave na društvenim mrežama ranije danas, što je naizgled aluzija na njegovu kritiku sporazuma o otocima Chagos u Velikoj Britaniji.

"Ne, nisam, ali mislim da se s njima jako dobro slažem. Mislim, uvijek se dobro ponašaju prema meni. Postaju malo grubi kad nisam u blizini, ali kad sam u blizini, ponašaju se jako lijepo prema meni. I, znate, volim ih oboje", dodao je.

Na pitanje o predloženim tarifama za Europu ako ne podrže njegov plan za preuzimanje Grenlanda, rekao je:

"Imamo puno zakazanih sastanaka o Grenlandu. Večeras odlazim, kao što znate, u Davos i imamo puno zakazanih sastanaka o Grenlandu. I mislim da će se stvari prilično dobro riješiti".

SAD treba Grenland za 'svjetsku sigurnost'

Novinar je pitao Trumpa je li konačni raspad NATO-a cijena koju je spreman platiti za Grenland.

"Mislim da ćemo pronaći rješenje gdje će NATO biti jako sretan i gdje ćemo mi biti jako sretni. Ali nam je Grenland potreban iz sigurnosnih razloga, potreban nam je za nacionalnu sigurnost, pa čak i za svjetsku sigurnost", rekao je.

Donald Trump otkrio je da je njegova administracija iz Venezuele izvezla 50 milijuna barela nafte. Trump je dodao da su SAD izvezle naftu u prva četiri dana, nakon intervencije, te da dio nafte prodaju na otvorenom tržištu.

"Snižavamo cijene nafte", rekao je novinarima. Američki predsjednik rekao je da su "preostali milijuni barela nafte".

POGLEDAJTE VIDEO: Trump objavio Macronove privatne poruke i ilustraciju da je Grenland - američki!