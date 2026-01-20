Lavrov citirao i pohvalio našeg predsjednika: 'Gospodin Milanović je rekao...'

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da Grenland nije "prirodni dio" Danske i da problem bivših kolonijalnih teritorija postaje sve akutniji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da želi punu američku kontrolu nad Grenlandom, autonomnim teritorijem Danske, iz razloga nacionalne sigurnosti.

U subotu je najavio carine na uvoz od europskih saveznika koji se protive potencijalnom američkom preuzimanju. Rusija je zadovoljno reagirala na rastuću podjelu između SAD-a i Europe oko Grenlanda, ali snažno odbacuje Trumpovu sugestiju da Moskva također traži kontrolu nad otokom.

Govoreći na konferenciji za novinare u Moskvi u utorak, Lavrov je rekao da Rusija nema interesa miješati se u poslove Grenlanda i da Washington zna da sama Moskva ne planira preuzeti kontrolu nad otokom.

'To je kolonijalno osvajanje'

"U načelu, Grenland nije prirodni dio Danske, zar ne?" rekao je Lavrov. "Nije bio ni prirodni dio Norveške ni prirodni dio Danske. To je kolonijalno osvajanje. Činjenica da su se stanovnici sada navikli na to i osjećaju se ugodno druga je stvar".

Europske zemlje rekle su da bi Trumpova najava carina bila kršenje trgovinskog sporazuma postignutog s njegovom administracijom prošle godine. Čelnici EU-a trebali bi raspravljati o mogućim protumjerama na hitnom samitu u Bruxellesu u četvrtak.

Lavrov je u svom govoru citirao hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića te naveo njegovu poruku Donaldu Trumpu u kojem traži da ne stavlja svoje interese iznad interesa Grendlađana.

'Gospodin Milanović je rekao...'

“Gospodin Milanović je rekao da o sudbini Grenlanda može odlučivati samo narod Grenlanda. Ako umjesto Grenlanda, stavite Krim sve će vam postati jasnije”, poručio je Lavrov. Naglasio je kako su stanovnici Krima glasali za pripojenje Rusiji. Naglasio je kako je Rusiji jednako bitan Krim kao što je SAD-u bitan Grenland.

I dok je američki argument da im je Grenlad bitan kako ga ne bi zauzeli Kinezi ili Rusi, Lavrov naglašava kako nema dokaza o tome.

Predsjednik Zoran Milanović oglasio se na svom Facebook i poručio kako "o Grenlandu i njegovoj budućnosti može odlučivati isključivo grenlandski narod u skladu s pravom na samoodređenje koje mu daju zakoni Kraljevine Danske".

'Rješenje ove situacije isključivo ovisi o poštivanju volje naroda Grenlanda'

"S obzirom na aktualne političke pa čak i vojne pretenzije prema Grenlandu, autonomnom dijelu Kraljevine Danske, ističem kako o Grenlandu i njegovoj budućnosti može odlučivati isključivo grenlandski narod u skladu s pravom na samoodređenje koje mu daju zakoni Kraljevine Danske. Ne postoji ni jedan sigurnosni razlog koji može biti iznad tog prava naroda Grenlanda.

Uvjeren sam kako se sve zabrinutosti vezane uz sigurnost, o kojima se govori u zadnje vrijeme, mogu i moraju riješiti kroz dijalog i suradnju Danske i Grenlanda sa SAD-om te u okviru Sjevernoatlantskog saveza čije su ravnopravne članice obje države. Pitanja sigurnosti nisu ni na koji način povezana s međunarodnopravnim položajem Grenlanda.

O tome svjedoči i situacija iz vremena 'Hladnog rata' kada su SAD uspješno štitile svoje nacionalne interese i branile svoju i sigurnost cijelog NATO-a tako što su, u dogovoru s danskim vlastima, stacionirale svoju vojsku na Grenlandu. Isključivo takav model, dakle dogovor Danske i SAD-a uz poštivanje volje naroda Grenlanda, prihvatljivo je rješenje ove situacije", napisao je Milanović.

