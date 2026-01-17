Milanović komentirao stanje na Grenlandu: 'Sjetimo se situacije iz Hladnog rata'

Grenland se posljednjih dana ponovno našao u središtu međunarodne pozornosti zbog sve glasnijih ambicija američkog predsjednika Donalda Trumpa prema tom strateški važnom području Arktika. Njegove izjave o mogućoj aneksiji izazvale su snažne reakcije u Danskoj, na Grenlandu i širom međunarodne zajednice.

Na svom Facebook profilu oglasio se i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji je poručio kako "o Grenlandu i njegovoj budućnosti može odlučivati isključivo grenlandski narod u skladu s pravom na samoodređenje koje mu daju zakoni Kraljevine Danske".

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"S obzirom na aktualne političke pa čak i vojne pretenzije prema Grenlandu, autonomnom dijelu Kraljevine Danske, ističem kako o Grenlandu i njegovoj budućnosti može odlučivati isključivo grenlandski narod u skladu s pravom na samoodređenje koje mu daju zakoni Kraljevine Danske. Ne postoji ni jedan sigurnosni razlog koji može biti iznad tog prava naroda Grenlanda.

Uvjeren sam kako se sve zabrinutosti vezane uz sigurnost, o kojima se govori u zadnje vrijeme, mogu i moraju riješiti kroz dijalog i suradnju Danske i Grenlanda sa SAD-om te u okviru Sjevernoatlantskog saveza čije su ravnopravne članice obje države. Pitanja sigurnosti nisu ni na koji način povezana s međunarodnopravnim položajem Grenlanda.

O tome svjedoči i situacija iz vremena 'Hladnog rata' kada su SAD uspješno štitile svoje nacionalne interese i branile svoju i sigurnost cijelog NATO-a tako što su, u dogovoru s danskim vlastima, stacionirale svoju vojsku na Grenlandu. Isključivo takav model, dakle dogovor Danske i SAD-a uz poštivanje volje naroda Grenlanda, prihvatljivo je rješenje ove situacije", napisao je Milanović.

Podsjetimo, u subotu se širom Danske okupilo tisuće prosvjednika u znak solidarnosti s Grenlandom u jeku prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će anektirati arktički otok, zahtijevajući da Sjedinjene Države poštuju pravo Grenlanđana na samoodređenje.

