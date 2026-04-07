Trump na rubu krize: Naletio je na puno težeg protivnika nego što je mislio

Iran i Izrael razmjenjivali su napade u utorak, a Teheran je odbio ponovno otvoriti Hormuški tjesnac i prihvatiti sporazum o prekidu vatre uoči roka koji je postavio američki predsjednik Donald Trump da pristane na njegove zahtjeve ili će biti "uništen", piše agencija Reuters.

Iran je odbacio američki prijedlog kojemu je posredovao Pakistan za trenutni prekid vatre i ukidanje njegove učinkovite blokade tjesnaca, nakon čega bi uslijedili pregovori o širem mirovnom rješenju u roku od 15 do 20 dana, prema izvoru upoznatom s planom.

Iranski odgovor sastojao se od 10 točaka, uključujući prekid sukoba u regiji, protokol za siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac, ukidanje sankcija i obnovu, izvijestila je službena novinska agencija IRNA. U ponedjeljak je Trump rekao da se "cijela zemlja može uništiti u jednoj noći, a ta noć bi mogla biti sutra navečer". Zaprijetio je uništiti iranske elektrane i infrastrukturu ako Teheran odbije pristati prije roka. Bez dogovora, Trump je rekao da će "svaki most u Iranu biti sravnjen" do ponoći po istočnom vremenu (4 sata GMT) u srijedu i da će "svaka elektrana u Iranu bit će uništena, gorjet će, eksplodirati i nikada se više neće koristiti".

Borbe se nastavljaju

Rano u utorak, izraelska vojska izjavila je da je završila val zračnih napada usmjerenih na infrastrukturu iranske vlade u Teheranu i drugim područjima. Koristila je sustave protuzračne obrane kako bi presrela projektile lansirane iz Irana.

Saudijska Arabija presrela je balističke projektile prema svojoj istočnoj regiji, a ostaci su pali u blizini energetskih postrojenja, priopćilo je ministarstvo obrane bez preciziranja tko je lansirao projektile. Saudijska Arabija je napadnuta stotinama iranskih projektila i dronova otkako su SAD i Izrael počeli rat protiv Irana 28. veljače, od kojih je većina presretnuta, rekle su vlasti. Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein u utorak su istodobno izdali upozorenja za javnu sigurnost.

Trump je odbacio pitanja o tome bi li uništavanje iranskih elektrana predstavljalo ratne zločine, rekavši da "uopće nije" zabrinut zbog te mogućnosti.

"Nadam se da to neću morati učiniti", rekao je.

Iranski izaslanik u Ujedinjenim narodima u ponedjeljak je rekao da je Trumpova prijetnja napadom "izravno poticanje na terorizam i pružanje jasnih dokaza o namjeri počinjenja ratnih zločina prema međunarodnom pravu".

Iranski zamjenik ministra sporta Alireza Rahimi pozvao je u utorak umjetnike i sportaše da formiraju ljudske lance u elektranama diljem zemlje, a iransko vrhovno vojno zapovjedništvo reklo je da Trump "u zabludi".

Sinagoga u središtu iranskoga glavnog grada teško je oštećena američko-izraelskim projektilom u utorak, prema poluslužbenoj novinskoj agenciji Mehr.

Ključni pritisak

Cijene nafte u utorak su se kretale oko 110 dolara po barelu dok se približava Trumpov rok i malo je vidljivih izgleda za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključne globalne tranzitne točke za naftu koja je potaknula zabrinutost zbog inflacije diljem svijeta.

Iran je praktički zatvorio Hormuz, prolaz za oko petinu svjetske opskrbe naftom i prirodnim plinom, upotrijebivši ga kao snažan pregovarački adut kojeg se ne želi odreći.

Cijena sirove nafte porasla je za 0,4 posto na 110,19 dolara po barelu, dok se cijena američke nafte West Texas Intermediate povećala za 0,8 posto na 113,31 dolar. Trump je na rubu političke krize jer se Iran pokazao težim protivnikom nego što je predvidio na početku sukoba, za koji je rekao da je cilj spriječiti zemlju u izgradnji nuklearnog oružja i razvoju projektila za njegovu isporuku.

S 13 poginulih američkih vojnika od početka sukoba, našao se na još opasnijem terenu kada je u petak srušen američki borbeni zrakoplov F-15E, a jedan od dvojice pilota ostao je zaglavljen duboko na iranskom teritoriju.

Spasilačka misija američkih komandosa s ciljem izvlačenja časnika pomogla je u sprečavanju katastrofalne eskalacije političke krize za Trumpa.

Tisuće ljudi ubijeno je diljem Bliskog istoka u ratu, uključujući 3546 u Iranu, izjavila je američka skupina za ljudska prava HRANA, i gotovo 1500 u Libanonu gdje je Izrael ciljao miliciju Hezbolaha koju podržava Iran.

