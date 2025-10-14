Trump (79) komentirao svoju glasnogovornicu (28): 'Te usne... miču se kao mitraljez'

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao lavinu reakcija, nakon što je prokomentirao izgled glasnogovornice Bijele kuće Karoline Leavitt (28). Tijekom razgovora s novinarima u zrakoplovu Air Force One, Trump je, umjesto da se drži političkih tema nakon posjeta Izraelu, prokomentirao fizički izgled glasnogovornice.

Trump je s novinarima razgovarao 15 minuta, nakon što je iznenada skrenuo s teme turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i počeo govoriti o Leavitt i o njenom licu i usnama.

'To lice, te usne...'

"Kako Karoline radi? Je li dobra u poslu?" upitao je Trump novinare, a potom dodao: "Treba li Karoline biti zamijenjena?" Jedan od novinara mu je odgovorio: "To ovisi o vama, gospodine", a Trump je kao iz topa rekao: "To se nikad neće dogoditi. To lice, te usne, miču se kao mitraljez, zar ne?"

“Karoline will never be replaced. Those lips move like a machine gun.”



US President Donald Trump heaps praise on his White House Press Secretary, Karoline Leavitt.#Trump #US pic.twitter.com/yuvmJhykSN — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 14, 2025

Ovo Trumpu nije prvi put da komentira usne svoje mlade glasnogovornice. U kolovozu je u razgovoru za NewsMax rekao gotovo identičnu stvar. "Postala je zvijezda. To je ta faca. To je taj mozak. To su te usne, način na koji se miču. Miču se kao mitraljez. Ona je zvijezda i sjajna je", hvalio je tada Trump svoju glasnogovornicu.

Leavitt, koja je također bila na letu, kasnije je na X-u objavila fotografije uz poruku: "Najvrjedniji američki predsjednik ikad".

12:45AM local time on Air Force One. Coming up on 36 hours of this trip, and President Trump is gaggling with the press.



Hardest working POTUS ever. pic.twitter.com/MgK4UnJYo7 — Karoline Leavitt (@PressSec) October 13, 2025

Najmlađa glasnogovornica u povijesti Bijele kuće

U Trumpovoj prvoj administraciji Leavitt je bila pomoćnica glasnogovornika Bijele kuće. Nakon neuspjelog pokušaja kandidature za Kongres, ponovno se pridružila Trumpovu timu u siječnju 2024. kao glasnogovornica njegove predsjedničke kampanje.

Tako je postala najmlađa glasnogovornica Bijele kuće u američkoj povijesti. Samo nekoliko dana prije Trumpove inauguracije u siječnju se udala za poduzetnika Nicholasa Riccia, koji je od nje stariji 31 godinu.

Početkom listopada preselila se u jedan od najvećih ureda u zapadnom krilu Bijele kuće, koji je ostao prazan nakon odlaska Trumpova zamjenika šefa kabineta Taylora Budowicha.

