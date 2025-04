Troje mrtvih u pucnjavi u Virginiji. Počinitelj u bijegu

Tri su osobe ubijene, a barem tri ozlijeđene u pucnjavi u okrugu Spotsylvania u američkoj saveznoj državi Virginiji, oko 100 kilometara južno od Washingtona.

Počinitelj još uvijek nije uhvaćen, a postoji sumnja da je u pucnjavi sudjelovalo više osoba.

Glasnogovornica ureda šerifa Spotsylvanije, Elizabeth Scott, potvrdila je da je policija dojavu o pucnjavi zaprimila u utorak oko 17:30.

"Dužnosnici su pozvali ljude da izbjegavaju to područje, a one koji žive u blizini pozvali su da ne izlaze iz svojih kuća ako to nije nužno", rekla je Scott.

Prema prvim informacijama teško je odrediti koliko je osoba sudjelovalo u zločinu, kao i koji je motiv pucnjave.

"Policija aktivno radi na pronalaženju počinitelja i čuva mjesto zločina", dodala je Scott.

Ozlijeđeni su prebačeni u bolnice s prostrjelnim ranama, a težina njihovih ozljeda nije poznata.

Scott je dodala da su istražitelji na terenu, zajedno s pripadnicima državne policije Virginije i policijom Fredericksburga, pokušavali rekonstruirati što se točno dogodilo.

"Bit ćemo ovdje sve dok ne pronađemo osumnjičene", zaključila je Scott.

