Pretjecao više auta pa izgubio kontrolu: Uslijedio stravičan frontalni sudar, troje mrtvih

Tri osobe su smrtno stradale u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u blizini Braunschweiga u Njemačkoj, javlja Blick.de. Nesreća se dogodila nakon što je automobil sletio s mosta u kanal Mittelland. Još dvije osobe su teško ozlijeđene, od kojih je jedna u životnoj opasnosti, potvrdila je lokalna policija.

Prema prvim informacijama, nesreću je izazvao vozač automobila koji je neprilagođenom brzinom pretjecao nekoliko vozila s desne strane, pritom ih okrznuvši.

Nakon toga je izgubio kontrolu nad vozilom, udario u zaštitnu ogradu i prešao u suprotni trak. Tamo se frontalno sudario s crnim osobnim automobilom, probio ogradu mosta i sletio u kanal. Troje putnika iz vozila koje je sletjelo preminulo je na mjestu događaja.

Frontalni sudar

U frontalnom sudaru ozlijeđene su dvije osobe iz drugog vozila. Jedna je zadobila teške, a druga ozljede opasne po život te je hitno prevezena helikopterom u bolnicu. Policija je izvijestila da je u nesreći ukupno sudjelovalo pet vozila. Identitet žrtava zasad nije objavljen.

Savezna cesta B4 potpuno je zatvorena za promet u području nesreće. Na terenu su brojne ekipe hitne pomoći, vatrogasci i spasilački helikopter. U tijeku je složena operacija izvlačenja automobila iz kanala, za što je zatražen i poseban brod iz Hannovera. Zbog toga je do daljnjega obustavljen i plovni promet kanalom Mittelland.

Fotografije s mjesta nesreće prikazuju potpuno uništen crni automobil kojem je krov gotovo u potpunosti otkinut. Spasilačke službe osiguravaju područje, a na kanalu su prisutni i s čamcem.

