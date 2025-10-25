TRAGEDIJA U NJEMAČKOJ /

Pretjecao više auta pa izgubio kontrolu: Uslijedio stravičan frontalni sudar, troje mrtvih

Pretjecao više auta pa izgubio kontrolu: Uslijedio stravičan frontalni sudar, troje mrtvih
×
Foto: Profimedia, Ilustracija

Nesreću je izazvao vozač automobila koji je neprilagođenom brzinom pretjecao nekoliko vozila s desne strane, pritom ih okrznuvši. Nakon toga je izgubio kontrolu nad vozilom, udario u zaštitnu ogradu i prešao u suprotni trak

25.10.2025.
18:10
danas.hr
Profimedia, Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tri osobe su smrtno stradale u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u blizini Braunschweiga u Njemačkoj, javlja Blick.de. Nesreća se dogodila nakon što je automobil sletio s mosta u kanal Mittelland. Još dvije osobe su teško ozlijeđene, od kojih je jedna u životnoj opasnosti, potvrdila je lokalna policija.

Prema prvim informacijama, nesreću je izazvao vozač automobila koji je neprilagođenom brzinom pretjecao nekoliko vozila s desne strane, pritom ih okrznuvši.

Nakon toga je izgubio kontrolu nad vozilom, udario u zaštitnu ogradu i prešao u suprotni trak. Tamo se frontalno sudario s crnim osobnim automobilom, probio ogradu mosta i sletio u kanal. Troje putnika iz vozila koje je sletjelo preminulo je na mjestu događaja.

Frontalni sudar

U frontalnom sudaru ozlijeđene su dvije osobe iz drugog vozila. Jedna je zadobila teške, a druga ozljede opasne po život te je hitno prevezena helikopterom u bolnicu. Policija je izvijestila da je u nesreći ukupno sudjelovalo pet vozila. Identitet žrtava zasad nije objavljen.

Savezna cesta B4 potpuno je zatvorena za promet u području nesreće. Na terenu su brojne ekipe hitne pomoći, vatrogasci i spasilački helikopter. U tijeku je složena operacija izvlačenja automobila iz kanala, za što je zatražen i poseban brod iz Hannovera. Zbog toga je do daljnjega obustavljen i plovni promet kanalom Mittelland.

Fotografije s mjesta nesreće prikazuju potpuno uništen crni automobil kojem je krov gotovo u potpunosti otkinut. Spasilačke službe osiguravaju područje, a na kanalu su prisutni i s čamcem.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična prometna nesreća na zagrebačkoj zaobilaznici, kamion je proletio kroz ogradu

NjemačkaPrometna NesrećaFrontalni Sudar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRAGEDIJA U NJEMAČKOJ /
Pretjecao više auta pa izgubio kontrolu: Uslijedio stravičan frontalni sudar, troje mrtvih