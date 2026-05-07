Dječak (3) pao kroz prozor s četvrtog kata: Nije mu bilo spasa

Trogodišnji dječak preminuo je u Münchenu nakon pada kroz prozor s četvrtog kata u srijedu navečer, prenosi Fenix magazin.

Vatrogasci su dojavu o teško ozlijeđenom djetetu koje leži na pločniku dobili nekoliko minuta prije ponoći. Hitne službe pokušale su ga reanimirati, prebačen je i u bolnicu, ali nije mu bilo spasa.

Nakon izlaska na teren, policajci su uočili otvoren prozor na četvrtom katu, a ubrzo čuli krikove drugog djeteta.

Budući da su roditelji u panici zalupili vrata stana, policajci su provalili unutra kako bi spriječili da i drugo dijete padne kroz prozor.

Istraga nesreće

U stanu je bila osmomjesečna beba koju su predali susjedima. Policija je potvrdila da je majka s dvoje djece bila u posjetu ocu trogodišnjaka, s kojim više ne živi.

Roditelji su u trenutku nesreće navodno bili u drugoj sobi. Prema dosadašnjoj istrazi, nema dokaza da se radilo o namjernom činu ili da je upletena treća osoba.

Cijeli slučaj istražuje kriminalistička policija, a nakon rekonstrukcije tragičnog događaja bit će poznato hoće li roditelji snositi pravne posljedice.

