STRAŠNA TRAGEDIJA /

Dječak (3) pao kroz prozor s četvrtog kata: Nije mu bilo spasa

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Policija je potvrdila da je majka s dvoje djece bila u posjetu ocu trogodišnjaka, s kojim više ne živi

7.5.2026.
17:16
Dunja Stanković
Trogodišnji dječak preminuo je u Münchenu nakon pada kroz prozor s četvrtog kata u srijedu navečer, prenosi Fenix magazin. 

Vatrogasci su dojavu o teško ozlijeđenom djetetu koje leži na pločniku dobili nekoliko minuta prije ponoći. Hitne službe pokušale su ga reanimirati, prebačen je i u bolnicu, ali nije mu bilo spasa. 

Nakon izlaska na teren, policajci su uočili otvoren prozor na četvrtom katu, a ubrzo čuli krikove drugog djeteta. 

Budući da su roditelji u panici zalupili vrata stana, policajci su provalili unutra kako bi spriječili da i drugo dijete padne kroz prozor. 

Istraga nesreće

U stanu je bila osmomjesečna beba koju su predali susjedima. Policija je potvrdila da je majka s dvoje djece bila u posjetu ocu trogodišnjaka, s kojim više ne živi. 

Roditelji su u trenutku nesreće navodno bili u drugoj sobi. Prema dosadašnjoj istrazi, nema dokaza da se radilo o namjernom činu ili da je upletena treća osoba. 

Cijeli slučaj istražuje kriminalistička policija, a nakon rekonstrukcije tragičnog događaja bit će poznato hoće li roditelji snositi pravne posljedice. 

NjemačkaNesreĆaTragedijaDijeteCrna Kronika
