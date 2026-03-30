Muškarac (35) umro dok je dolijevao gorivo: Napravio je smrtnu pogrešku

Muškarac (35) poginuo je u noći na ponedjeljak kod Neuenstaina u njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Württemberg dok je pokušavao dotočiti gorivo u svoj kombi, javlja Fenix.

Tragedija se odvila nakon što je njegov kombi marke Mercedes Sprinter ostao bez goriva na autocesti A6. Vozač nije htio pozvati pomoć, već je sam pokušao riješiti problem.

Njegova odluka je nažalost bila kobna. Zaustavio je kombi na desnoj prometnoj traci autoceste i pokušao doliti gorivo iz kanistra. Nije bio svjestan da mu se s leđa približavao kamion. Uslijedio je snažan udar u stražnji dio Mercedes Sprintera koji je također zahvatio 35-godišnjaka.

Istraga u tijeku

Hitne službe pojurile su na lice mjesta i pokušale reanimaciju. Međutim, ozljede su bile kobne i muškarac je umro na licu mjesta.

Nakon nesreće vozač kamiona bio je u stanju šoka, a prvi nalazi sugeriraju da nije mogao izbjeći sudar.

Autocesta A6 satima je bila zatvorena za promet, zbog čega se stvorila kolona duga i do šest kilometara. U tijeku je istraga koja bi trebala utvrditi više okolnosti tragedije.

POGLEDAJTE VIDEO: Teška nesreća na A1 kod Karlovca: Prevrnuo se kamion, nastala kolona od šest kilometara