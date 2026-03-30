Krš i lom u Ilici, sudarili se kombi i ZET-ov tramvaj! 'Nastao je zastoj, njih pet-šest već stoji'

Zbog sudara kombija i tramvaja, nastao je zastoj u Ilici kod Trga bana Josipa Jelačića u ponedjeljak ujutro.

Kako nam javlja čitateljica, u sudaru je sudjelovao ZET-ov tramvaj koji je prometovao na liniji 11 između Dupca i Črnomerca.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Sve linije koje idu preko Trga u smjeru Ljubljanice i Črnomerca ne mogu proći. Nastao je zastoj. Nesreća se dogodila malo dalje od Trga, a naslagalo se već pet-šest tramvaja iza koji čekaju", ispričala je za Net.hr.

Na fotografijama koje je poslala vidi e da je oštećen zadnji dio kombija te da su vozači izašli iz vozila.

O nesreći smo poslali upit ZET-u i zagrebačkoj policiji, te ćemo njihove odgovore objaviti čim stignu.

U međuvremenu su tramvaji opet počeli voziti.

POGLEDAJTE VIDEO: Teška nesreća na A1 kod Karlovca: Prevrnuo se kamion, nastala kolona od šest kilometara