JUTARNJA DRAMA /

Krš i lom u Ilici, sudarili se kombi i ZET-ov tramvaj! 'Nastao je zastoj, njih pet-šest već stoji'

Krš i lom u Ilici, sudarili se kombi i ZET-ov tramvaj! 'Nastao je zastoj, njih pet-šest već stoji'
Foto: Net.hr

30.3.2026.
7:57
Dunja Stanković
Net.hr
Zbog sudara kombija i tramvaja, nastao je zastoj u Ilici kod Trga bana Josipa Jelačića u ponedjeljak ujutro. 

Kako nam javlja čitateljica, u sudaru je sudjelovao ZET-ov tramvaj koji je prometovao na liniji 11 između Dupca i Črnomerca. 

Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Sve linije koje idu preko Trga u smjeru Ljubljanice i Črnomerca ne mogu proći. Nastao je zastoj. Nesreća se dogodila malo dalje od Trga, a naslagalo se već pet-šest tramvaja iza koji čekaju", ispričala je za Net.hr

Na fotografijama koje je poslala vidi e da je oštećen zadnji dio kombija te da su vozači izašli iz vozila. 

O nesreći smo poslali upit ZET-u i zagrebačkoj policiji, te ćemo njihove odgovore objaviti čim stignu.

U međuvremenu su tramvaji opet počeli voziti. 

Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

