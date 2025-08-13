Tragedija na bazenu: Dječak skočio sa skakaonice, usmrtio muškarca, pa nestao

Nakon teške nesreće na gradskom bazenu u švicarskom gradu La Chaux-de-Fonds u kantonu Neuchatel, smrtno je stradao 67-godišnji muškarac. Državno odvjetništvo otvorilo je istragu kako bi se utvrdile točne okolnosti događaja.

U Centru za hitne pozive u kantonu Neuchatel stigla je dojava oko 14.30 da je na bazenu ozlijeđen muškarac. Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je dječak skočio s 5-metarske skakaonice i pao na muškarca koji je zadobio teške ozljede. Unatoč brzoj medicinskoj intervenciji, preminuo na mjestu događaja. piše Polizei News.

Dječak koji je sudjelovao u nesreći još nije identificiran. Policija Neuchâtela objavila je da traži dječaka starog oko deset godina, kestenjaste kose, u tamnoplavim kupaćim gaćama, za kojeg se vjeruje da je bio u pratnji žene.

