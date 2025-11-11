Picula poslao poruku o Vučiću koja će odjeknuti: 'Evo zašto njegova Srbija ne može u EU'

U jeku velikog vala prosvjeda na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu, prošli tjedan u Bruxellesu smo razgovarali s Toninom Piculom, zastupnikom Europskog parlamenta (EP) i izvjestiteljem EP-a za Srbiju koji se osvrnuo na stanje u Srbiji.

"Mislim da je najvažnije, osim izražavanja, prije svega pijeteta prema žrtvama tragedije u Novom Sadu, koja se dogodila prije godinu dana, vrlo brzo dovesti do takvih okolnosti u kojima će žrtve dočekati pravdu. Naime, prošlo je punih godinu dana od tragedije koja je odnijela 16 života, ali zapravo prave istrage, da ne kažem presuda vezanih uz propuste koji su doveli do pada nadstrešnice, nema", ističe Picula uvodno.

"To zapravo govori u kakvom je stanju ovoga trenutka pravosuđe u Srbiji i kakvom je stanju tužilaštvo. Naprosto, to je refleks vlasti koja je očito već punih godinu dana u intenzivnom sukobu s vlastitim građanima, odnosno barem s velikim dijelom tih građana koji traže pravdu na ulici. Očito da su institucije u Srbiji dovoljno slabe ili ne funkcioniraju tako da se može očekivati neka vrsta pravde i zadovoljštine. I zato su ljudi zapravo na neki način odlučili pokazati svoje nezadovoljstvo na ulicama", nastavlja Picula.

Promjena raspoloženja

"Naravno, teško je predvidjeti daljnji razvoj događaja. U Europskoj uniji imamo osjetnu promjenu raspoloženja prema vlasti Aleksandra Vučića jer nije samo Europski parlament, taj koji je kritičan i tu kritiku potkrepljuje i argumentima. Imali smo priliku čuti i povjerenicu za proširenje, gospođu Martu Cosco, koja je, govoreći o stanju u državama kandidatkinjama, između ostalog, istaknula i Srbiju kao primjer stagnacije, pa čak i nazadovanje", napominje naš sugovornik.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na pitanje kako Europski parlament i Europska komisija mogu pomoći građanima Srbije, odnosno koje su glavne točke Rezolucije, Picula kaže: "To je doista jasan, predvidiv i strukturiran proces s kojim su prošli mnoge države koje su danas članice Europske unije, kao što prolaze i one koji su danas kandidati. Prema tome, radi se o cijelom nizu zahtjeva koje država kandidat mora ispuniti ako želi napredovati na svom putu. Poznati su Kopenhaški kriteriji. Traži se od država da doista imaju i sposobnost nošenja s konkurencijom u Europskoj uniji".

"Od njih se prije svega traži da imaju stabilne demokratske institucije i da poštuju određena određena vrijednosti ljudska prava. Sve ono što konstituira modernu demokraciju i po kriterijima kojima se pregovara, može se zaključiti da Srbija već četiri godine nije napravila dovoljno da otvori neka nova pregovaračka poglavlja", nastavlja Picula.

Može li Vučićeva Srbija u EU?

"Iako postoji tehnička spremnost da se klaster broj tri i u slučaju Srbije otvori, Europsko vijeće ga je prošle godine odlučilo ipak držati zatvorenima zbog situacije koja je ocijenjena u Srbiji kao nedovoljno dobra. I meni se čini da Europski parlament, Europska komisija, a onda i Europsko vijeće imaju tu vrstu suglasnosti da se Vučićeva Srbija ne može ohrabriti otvaranjem novih pregovaračkih poglavlja dok naprosto golema većina ili velika većina građana izražava svoje kontinuirano nezadovoljstvo. S druge strane, zahtjevi za raspisivanjem izbora su jasni. Međutim, vlast koja je za njima posezala toliko puta kada je trebalo potvrditi legitimitet, ovaj put šuti", ističe Tonino Picula.

Na pitanje može li Srbija uopće pristupiti Europskoj uniji pod Aleksandrom Vučićem, Picula kaže: "Mislim da ne može, to sam rekao više puta javno, jer s jedne strane on deklarira članstvo u Europskoj uniji kao strateški cilj Srbije, ali zapravo u praksi čini sve da se zapravo održava distanca između Bruxellesa i Beograda. Meni se čini da je i to prepoznala Europska komisija i bilo mi je drago što je povjerenica kazala da je dosta bilo deklaracija. Sada je vrijeme doista da se ispune oni ključni zahtjevi koji mogu Srbiju približiti članstvu u Europskoj uniji".

