Uhićeni snajperisti koje je spominjao Vučić? 'Jedan je opasni kavčanin'

Više osoba koji se povezuju sa slučajem "ubačenih snajperista" uhićeno je u petak na području Beograda, Zvornika i Banja Luke, piše Telegraf.rs.

Riječ je o zajedničkoj akciji pripadnika srbijanskog Ministarstva unutarnjih poslova, Sigurnosno informativne agencije (BIA) i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske.

Nastavlja se intenzivan rad na rasvjetljavanju svih okolnosti slučaja.

Kurir: 'Uhićen opasni kavčanin'

Riječ je o snajperistima koje je, podsjetimo, prije nekoliko dana spominjao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

U ponedjeljak navečer kazao je da sigurnosne službe imaju informaciju da se u Beogradu nalaze dvojica snajperista koje nadležne službe traže tri dana. Naveo je da se ne zna tko im je meta, no da je poznato tko im je dao novac.

Portal Kurir.rs navodi da je jedan od uhićenih Darko Dulović, muškarac koji se povezuje s takozvanim kavačkim klanom.

