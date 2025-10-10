Tisuće Palestinaca vraćaju se kući! 'Moja kuća još stoji, ali grad...'

Tisuće raseljenih Palestinaca počele su se vraćati kući iz južne Gaze nakon što je na snagu stupilo primirje i izraelske trupe su se povukle na dogovorenu liniju ponovnog raspoređivanja. Ovo je prvi put da su borbe na razorenom teritoriju prestale od ožujka.

Izraelska vojska priopćila je da je sporazum o prekidu vatre, koji je izraelski kabinet odobrio u četvrtak navečer i kojim započinje prva faza plana koji su izradile SAD za okončanje rata u Gazi, aktiviran u podne po lokalnom vremenu u petak.

Prema uvjetima plana, očekuje se da će Hamas osloboditi 20 živih izraelskih talaca u roku od 72 sata, nakon čega će Izrael osloboditi 250 Palestinaca koji služe dugogodišnje kazne u izraelskim zatvorima, kao i 1700 drugih zatočenih u Gazi tijekom rata, piše The Guardian.

Sigurnost Izraela

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu preuzeo je zasluge za oslobađanje talaca, rekavši u petak u obraćanju da je "sigurnost Izraela" ono što je diktiralo njegove postupke u Gazi.

"Vjerovao sam da ako primijenimo snažan vojni pritisak, u kombinaciji s jakim diplomatskim pritiskom, apsolutno ćemo moći vratiti sve naše taoce", rekao je Netanyahu, koji je također zahvalio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na podršci u postizanju dogovora.

Avichay Adraee, glasnogovornik izraelske vojske, rekao je da se stanovnici Gaze mogu vratiti na sjever određenim rutama, upozorivši ih da se drže podalje od područja poput Beit Hanouna i graničnog prijelaza Rafah, gdje su ostale trupe. Izraelsko bombardiranje u Gazi intenziviralo se u petak ujutro sve do početka primirja.

Čitavi kvartovi su nestali

Prema riječima glasnogovornika izraelske vlade, izraelske snage će u početnoj fazi povlačenja prije nego što se puste taoci ostati pod kontrolom nad 53 posto Gaze. Viđeno je povlačenje izraelskih trupa iz područja kao što su istočni dio Khan Younisa, južna Gaza i kamp Nuseirat u središnjoj Gazi, ali trupe su i dalje bile vidljive u drugim dijelovima pojasa.

Nakon objave da je stupio prekid vatre, ogromna kolona Palestinaca počela se kretati prema sjeveru prema gradu Gazi, najvećem urbanom području na tom teritoriju. Gotovo pola milijuna Palestinaca koji žive na sjeveru Gaze raseljeno je izraelskom vojnom operacijom u gradu Gazi, a mnogi od njih željeli su se vratiti svojim domovima.

Snimke su pokazale ogromne gužve na obalnoj cesti, koja je bila zatvorena za povratnike samo nekoliko dana ranije. "Hvala Bogu da moja kuća još stoji", rekao je 40-godišnji Ismail Zayda u području Sheikh Radwan u gradu Gazi. "Ali grad je uništeno, kuće mojih susjeda su uništene, čitavi kvartovi su nestali", rekao je za Reuters.

Foto: Doaa Albaz/afp/profimedia

Foto: Doaa Albaz/afp/profimedia

Trumpov plan od 20 točaka

Prekid vatre trebao bi biti popraćen porastom humanitarne i medicinske pomoći u Gazu kroz svih pet prijelaza u opkoljeni pojas. Izrael će dopustiti ulazak 600 kamiona s pomoći u Gazu svaki dan, što je otprilike jednako predratnoj razini.

Medicinski radnici su najavili da će iskoristiti razdoblje prekida vatre kako bi počeli izvlačiti tijela zarobljena ispod ruševina. Očekuje se da će deseci tisuća tijela biti ispod ruševina srušenih zgrada, jer su borbe otežale iskapanje i izvlačenje. Khalil al-Hayya, visoki dužnosnik Hamasa i glavni pregovarač, rekao je da je dobio međunarodna jamstva da je rat završen.

Međutim, velik dio Trumpovog plana od 20 točaka za okončanje dvogodišnjeg rata još uvijek trebaju razraditi pregovarači. Trumpov plan također poziva na razoružanje Hamasa, na upravljanje Pojasom Gaze međunarodnom prijelaznom Vladom i na potpuno povlačenje Izraela u tampon zonu na granici pojasa.

Trump dolazi u Izrael

Očekuje se da će tema Hamasovog oružja, kao i sastav prijelazne vlasti, biti veći izazov za pregovarače nego razmjena talaca i zatočenika. Hamas i Izrael imaju oštro različite vizije o obje teme.

Unatoč tome, izraelski televizijski Kanal 12 izvijestio je da će Trump u ponedjeljak posjetiti Izrael kako bi održao govor u Knessetu u Jeruzalemu.

Primirje postignuto u petak prvi je prekid borbi u više od šest mjeseci i najbliže što su Izrael i Hamas učinili trajnom završetku rata u Gazi.

Ubijeno više od 67.000 Palestinaca

Prema ministarstvu zdravstva Gaze, u dvogodišnjoj izraelskoj vojnoj kampanji u Gazi ubijeno je više od 67.000 Palestinaca, a ranjeno gotovo 170.000. Očekuje se da će deseci tisuća tijela biti zakopani pod ruševinama.

Izrael je pokrenuo rat kao odgovor na napad predvođen Hamasom 7. listopada 2023. u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a 251 je uzeto za taoca.

Istražna komisija UN-a i nekoliko tijela za ljudska prava optužili su Izrael za genocid u Gazi tijekom protekle dvije godine. Izrael poriče optužbe i tvrdi da je djelovao samo u samoobrani.

POGLEDAJTE VIDEO: Dogovara se razmjena taoca, no jamstva za kraj rata nema, Trump: 'Učinit ćemo sve...'